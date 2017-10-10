Первые минуты россиян в плену ИГ попали на видео

«На видео виден Роман Заболотный — пытается вести разговор с боевиком, говорит что у него есть информация об оружии. Григорий Цуркану сидит спиной к кабине, с повязкой на глазах. Около Романа лежит, по всей видимости, сирийский военный», — говорится в комментарии к видеозаписи.

Заболотный, в частности, говорит, что они направлялись с информацией в штаб и не были в Дейр-эз-Зоре.

Первая запись с россиянами, которые, попали в плен в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, была опубликована на прошлой неделе, сообщает Интерфакс.

Вскоре после этого заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил журналистам, что Заболотный и Цуркану, вероятно, уже казнены боевиками в Сирии.