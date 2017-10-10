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В Калифорнии бушует пожар: погибли минимум 10 человек

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ФОТО: MIKE BLAKE/REUTERS

Не менее 10 человек стали жертвами природного пожара, набирающего силу на севере американского штата Калифорния, сообщает телеканал USA Today.

Огонь уже уничтожил сотни домов и вынудил местные власти начать экстренную эвакуацию десятков тысяч человек. Пожарным пока не удается взять пламя под контроль, сообщает портал Newsru.com.

Информация о жертвах к настоящему моменту поступила из трех округов Калифорнии - Мендосино, Напа и Сонома. По словам представителей власти, смертельные случаи связаны с тем, что у пожара было множество очагов, из-за чего люди оказывались окружены стенами огня.

/Jeff Chiu/AP

По предварительным данным, озвученным руководством штата, пожар уничтожил около 1,5 тысячи домов и различных строений на севере Калифорнии.

Губернатор Джерри Браун направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия.

Пожарные привлекли к борьбе с пламенем авиацию, сбрасывающую в зоне пожара тонны воды. Национальный метеорологический центр США объявил красный уровень опасности. "В нынешних условиях любой открытый огонь будет распространяться очень быстро", - предупредили эксперты.

MIKE BLAKE/REUTERS

Крупные города штата, такие как Сан-Франциско, накрыло пеленой дыма. Чиновники призвали всех жителей закрыть окна и не выпускать на улицы детей и животных, чтобы они не отравились продуктами горения.

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