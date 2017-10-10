Эрдоган: Турция не признает незаконную аннексию Крыма

"Я еще раз заверил господина Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым и политическую консолидированность. Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма", - сказал турецкий лидер в ходе совместного с президентом Украины Петром Порошенко брифинга в понедельник в Киеве, сообщает Интерфакс.

По его словам, Турция продолжит следить за состоянием крымскотатарского народа и поддерживает этот вопрос в международной повестке дня. "Мы продолжим координировать усилия с Украиной по этому вопросу", - сказал Эрдоган.

Крым вошел в состав России после республиканского референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.