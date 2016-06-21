Иванова ночь без последствий для здоровья? Это реально!

Иванову ночь в Эстонии обычно отмечают с таким же размахом, как рождественские праздники.
Иванову ночь мы обычно проводим с семьей, друзьями на природе, на даче. И едим. Едим много и с удовольствием.
Однако довольно трудное для пищеварения гриль-меню – шашлыки, барбекю, ребрышки, колбаски – может вызвать проблемы со здоровьем. У многих недуги возникают просто из-за переедания. А кто-то сталкивается с непереносимостью тех или иных продуктов, у кого-то специфическое меню может вызвать пищевую аллергию.
Не только ешьте, но и двигайтесь
В легкой форме переедание выражается в сонливости и вялости, но также может вызвать и боли в связи с повышенным газообразованием, изжогой или расстройством желудка.
Чрезмерное количество пищи перегружает органы пищеварения и резко увеличивает приток к ним крови. В результате недостаточного кровоснабжения мозг подает сигналы – вы чувствуете сонливость и усталость. Все это может вызвать серьезные дисфункции и даже воспаление желудочно-кишечного тракта.
Особенно опасно переедание для людей с болезнями сердца или с диабетом, а также тем, у кого желчнокаменная болезнь и воспаление поджелудочной железы.
Поскольку, как правило, праздничное меню значительно отличается от повседневного, помимо переедания неприятности могут причинить пищевые аллергии и непереносимость конкретных продуктов.
Пищевую аллергию распознать легче, поскольку ее симптомы проявляются быстро, а реакция организма оказывается очень острой. Поэтому связь аллергии с конкретным продуктом проследить несложно. Аллергические проявления часто связаны, например, с различными цитрусовыми или специями.
Симптомы пищевой аллергии проявляются, прежде всего, в дыхательных путях, пищеводе или на коже.
Аллергия, проявившаяся в органах дыхания, – это часто насморк, непрерывное чихание. Губы, язык и небо при этом раздражены и опухают.
Кожные симптомы – это сыпь, основные желудочно-кишечные расстройства – рвота и диарея.
Сложнее выявить пищевую непереносимость. В той или иной форме она наблюдается у многих людей, но поскольку ее симптомы могу проявиться спустя два-три дня, ее сложнее связать с конкретными съеденными продуктами. Признаками пищевой непереносимости являются, как правило, расстройства желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, а также высыпания на коже.
Для выявления пищевой непереносимости и аллергии в аптеках продаются экспресс-тесты, при помощи которых можно самостоятельно выяснить, каких продуктов вам следует избегать не только в праздничные дни, но и по будням. В аптеке продается тест, который позволяет определить пищевую непереносимость 46 продуктов. А для определения подходящих вам продуктов можно приобрести генетический тест.
После обильного употребления жирной пищи и алкоголя мы советуем воспользоваться быстрым тестом для определения активности функций печени.
Если вам стало плохо от переедания, найдите возможность подвигаться. Особенно хорошо в такой ситуации прогуляться на свежем воздухе. Это ускорит пищеварительный процесс и снабдит организм достаточным количеством кислорода.
Проконсультирует аптекарь
Если движение все-таки не помогло вашему пищеварению – не дало таких быстрых результатов, как вам хотелось бы, обратитесь за консультацией к аптекарю.
Вздутие живота – скопление газов в пищеварительном тракте – вызывают и газированные напитки, и трудноперевариваемая пища, а также хронические нарушения функций кишечника, проблемы с поджелудочной железой и пр. Если слишком быстро есть, то вместе с пищей в пищеварительный тракт попадает воздух, от чего тоже может вздуться живот.
Для облегчения этого состояния в аптеках в свободной продаже есть лекарства, действующее вещество которых симетикон (или диметикон) – например, растворяющиеся во рту гранулы Espumisan easy. Из натуральных средств образование газов в кишечнике позволяют сократить целебные чаи из тмина, семян фенхеля, ромашки аптечной, донника лекарственного, мяты перечной или полыни горькой.
Жареная пища, острые соусы могут вызвать изжогу – это когда желудочный сок и пища попадают из желудка в пищевод. В аптеках продаются препараты, содержащие карбонат кальция и магния, которые нейтрализуют желудочную кислоту. Продаются также препараты с содержанием ранитидина, омепразола и пантопразола, действие которых основано на угнетении секреции желудочной кислоты.
Если подходящих лекарств под рукой не оказалось, кратковременного эффекта можно добиться, выпив стакан негазированной воды.
При диарее рекомендуется принять несколько таблеток активированного угля и пить негазированную минеральную воду, ромашковый чай комнатной температуры, чай из коры дуба и листьев черники. Помогают справиться с диареей и расстройством пищеварения и препараты с черникой, корой дуба и имбирем. Нельзя пить газированную воду и молоко!
Если перечисленные средства оказались неэффективными, попробуйте принять лоперамид. Не повредит и курс пробиотиков.
Облегчению пищеварения способствуют ферментные (энзимные) препараты, которые по составу напоминают вырабатываемые поджелудочной железой пищеварительные ферменты. Улучшению пищеварения поможет такое натуральное средство как препарат артишока – он способствует выделению желчи и стимулирует расщепление жиров, приводит к активизации работы желудка и кишечника, способствует сокращению нагрузки на печень. Благодаря ему плохо поддающаяся перевариванию пища лучше усваивается организмом.
От головной боли – прежде всего вода
Поскольку в Иванову ночь многие не только чрезмерно едят, но и употребляют алкоголя больше обычного, дам несколько практических советов.
Самый простой совет – помнить, что во время застолья надо употреблять безалкогольных напитков не меньше, а лучше больше, чем алкогольных. Однако не рекомендуется употреблять алкоголь с газированными напитками, поскольку в таком сочетании алкоголь гораздо быстрее поступает в кровь и вызывает большее опьянение.
Так называемые лекарства от похмелья, которые можно приобрести в аптеке, следует принимать еще до начала застолья, но определенный положительный эффект они окажут и в том случае, если их принять после обильного возлияния. Например, Antipohmelin – вспомогательное средство с янтарной кислотой, аминоуксусной кислотой, таурином, глюкозой и аскорбиновой кислотой.
Алкоголь стимулирует активность мочевого пузыря, что приводит к обезвоживанию организма и, как следствие, вызывает головную боль. В связи с этим можно порекомендовать сразу после пробуждения утром выпить стакан воды и потом выпивать по стакану каждый час.
Можно добавить в воду растворимый витамин C, поскольку он способствует выводу алкоголя из организма. Чем быстрее алкоголь выведется из крови, тем быстрее вы оправитесь.
От головной боли помогают обычные болеутоляющие типа парацетамола и ибупрофена, однако после обильных возлияний их следует принимать с осторожностью, поскольку они способствуют дополнительному раздражению пищеварительного тракта, и без того травмированного алкоголем.