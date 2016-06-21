Иванова ночь без последствий для здоровья? Это реально!

Вздутие живота – скоп­ление газов в пищеварительном тракте – вызывают и газированные напитки, и трудноперевариваемая пища, а также хронические нарушения функций кишечника, проблемы с поджелудочной железой и пр. Если слишком быстро есть, то вместе с пищей в пищеварительный тракт попадает воздух, от чего тоже может вздуться живот.

Для облегчения этого состояния в аптеках в свободной продаже есть лекарства, действующее вещество которых симетикон (или диметикон) – например, растворяющиеся во рту гранулы Espumisan easy. Из натуральных средств образование газов в кишечнике позволяют сократить целебные чаи из тмина, семян фенхеля, ромашки аптечной, донника лекарственного, мяты перечной или полыни горькой.

Жареная пища, острые соусы могут вызвать изжогу – это когда желудочный сок и пища попадают из желудка в пищевод. В аптеках продаются препараты, содержащие карбонат кальция и магния, которые нейтрализуют желудочную кислоту. Продаются также препараты с содержанием ранитидина, омепразола и пантопразола, действие которых основано на угнетении секреции желудочной кислоты.

Если подходящих лекарств под рукой не оказалось, крат­ковременного эффекта можно добиться, выпив стакан негазированной воды.

При диарее рекомендуется принять несколько таблеток активированного угля и пить негазированную минеральную воду, ромашковый чай комнатной температуры, чай из коры дуба и листьев черники. Помогают справиться с диареей и расстройством пищеварения и препараты с черникой, корой дуба и имбирем. Нельзя пить газированную воду и молоко!

Если перечисленные средства оказались неэффективными, попробуйте принять лоперамид. Не повредит и курс пробиотиков.

Облегчению пищеварения способствуют ферментные (энзимные) препараты, которые по составу напоминают вырабатываемые поджелудочной железой пищеварительные ферменты. Улучшению пищеварения поможет такое натуральное средство как препарат артишока – он способствует выделению желчи и стимулирует расщепление жиров, приводит к активизации работы желудка и кишечника, способствует сокращению нагрузки на печень. Благодаря ему плохо поддающаяся перевариванию пища лучше усваивается организмом.

От головной боли – прежде всего вода

Поскольку в Иванову ночь многие не только чрезмерно едят, но и употребляют алкоголя больше обычного, дам несколько практических советов.

Самый простой совет – помнить, что во время застолья надо употреблять безалкогольных напитков не меньше, а лучше больше, чем алкогольных. Однако не рекомендуется употреблять алкоголь с газированными напитками, поскольку в таком сочетании алкоголь гораздо быстрее поступает в кровь и вызывает большее опьянение.

Так называемые лекарства от похмелья, которые можно приобрести в аптеке, следует принимать еще до начала застолья, но определенный положительный эффект они окажут и в том случае, если их принять после обильного возлияния. Например, Antipohmelin – вспомогательное средство с янтарной кислотой, аминоуксусной кислотой, таурином, глюкозой и аскорбиновой кислотой.

Алкоголь стимулирует активность мочевого пузыря, что приводит к обезвоживанию организма и, как следствие, вызывает головную боль. В связи с этим можно порекомендовать сразу после пробуждения утром выпить стакан воды и потом выпивать по стакану каждый час.

Можно добавить в воду растворимый витамин C, поскольку он способствует выводу алкоголя из организма. Чем быстрее алкоголь выведется из крови, тем быстрее вы оправитесь.