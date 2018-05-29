Бабченко: желание войны — это стадия психопатии общества

- В конце августа на своей странице в Facebook вы написали, что «нельзя бороться со страной, если она сама выбрала путь в пропасть». Есть ли будущее у России и есть ли альтернативный сценарий у локомотива, который летит в тартарары?

- Есть, безусловно есть. Конечно, будущее не предопределено и возможны различные сценарии. Я допускаю, что может обойтись и без краха, подобного 1991 году. И, возможно, всё может рассосаться без большой крови, но пока ситуация показывает, что Россия на данный момент явно выбрала вектор не в сторону демократического развития, не в сторону прав человека и не в сторону правового демократического государства. И на данный момент она в этом направлении так и движется, потому что Владимир Владимирович — человек относительно молодой, а медицина у нас достигла невиданных ранее высот, так что я думаю, что этот человек может оказаться у власти и 10 лет, и 20 лет, и сколько угодно. Пока, на ближайшую перспективу, я думаю, что будет так, как есть сейчас. Вопрос даже не в том, что будет после Путина, потому что я думаю, что после Путина будет, ну я не знаю, может, Медведев, может быть даже Навальный с Мальцевым смогут прийти к власти. Я вполне это допускаю. Вопрос в том, что будет после человека, который будет после Путина: сможет ли он изменить вектор развития и изменить направление этого локомотива. Я пока пессимистично настроен в этом плане.

- В этой же записи Facebook Вы заявили, что люди сами выбрали своего царя. Нравился ли Вам Путин 2000-х, когда он только пришел к власти.

- Путин мне не нравился никогда, потому что я тогда как раз был на Чеченской войне, когда всё это произошло. Путин мне не нравился по той простой причине, что это какой-то преемник Бориса Николаевича Ельцина. Что за такой преемник? Я и тогда этого не понимал и сейчас не понимаю. У нас что, монархия, что ли?! Есть выборы — ну, давайте голосовать. Нет выборов, тогда давайте назовём царя — царём и поставим на этом точку в конце концов...

- Хотят ли русские войны и против кого они воюют?

- Волнами, вы знаете, волнами. Желание войны — это стадия психопатии общества. И она время от времени проявляется. Аннексию Крыма поддержало подавляющее большинство населения, вот совершенно точно. Войну на Украине в начальной её стадии, ну, я думаю, что тоже большинство поддержало. Сейчас уже, конечно, прошло два года. Сейчас устали от этой военной повестки. Хотя я уверен, что очередная волна такого помешательства поднимется вновь. В целом, чтобы понять, хотят ли русские войны, надо посмотреть на историю России после Второй мировой. Не знаю, было ли в истории Росии или Советского союза хотя бы 10 лет, когда она не воевала... Где мы только не воевали! Самый несчастный Египет, в африканских странах - Ангола, потом - Афганистан на 10 лет, потом - Чечня, потом - Грузия, потом — Украина, сейчас — Сирия. Россия — агрессивная страна, Россия — ксенофобская страна, безусловно. Но это такая модель поведения, свойственная тем странам, которые выбирают такую модель развития. Доходы от нефти гигантские, а страна-то Россия - нищая на самом деле! Ну, если не нищая, то бедная. Если отъехать от Москвы на 100 км, в любую из деревень заехать, ну ё-моё... там XIX век! Ну не работы...ничего. И вот вырастает в этой деревне мужик, дорастает до 25 лет - и чего, и какие у него перспективы в жизни? Либо спиться, либо в тюрьму сесть, а тут, бац, и какая-то война. Пойти пострелять в чеченцев - проклятых, чёрных, либо хохлов «помочить» - бандеровцев проклятых... хоть мир посмотрит, понимаете?!