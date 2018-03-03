суббота, 3 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

До и после: на что способны золотые руки любящего зятя

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: takprosto.cc

В знак благодарности зять решил отремонтировать весьма запущенный санузел тещи, рассказывает Takprosto.

Этот совмещенный санузел не видел ремонта уже лет 20. Кафельная плиточка 15 х 15 см, положенная сикось-накось, штукатурка, потрескавшаяся и покрашенная в четыре слоя, чугунная ванная со стершейся эмалью… Картина печальная, но поправимая!

Первым делом мужчина до кирпича отбил перфоратором плитку и штукатурку. В итоге получилось восемь мешков строительного мусора!

Подробности ремонта читаем ЗДЕСЬ, а вот что получилось в результате! 

Фото:

ФОТО: takprosto.cc

Читать также

Актуально

НАВЕРХ