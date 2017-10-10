723 случаев подорванного на работе здоровья: многие предприятия недооценивают чрезмерную нагрузку рыботников

В Эстонии за последние пять лет заболевания, вызванные работой, были выявлены у 723 человек. Если заболевание не лечить и ничего не поменять в организации труда заболевшего сотрудника, то оно может усилиться и стать профессиональным заболеванием.

Статистика показывает, что основной причиной заболеваний на работе являются чрезмерные физические нагрузки. В некоторых случаях заболеваниям способствует неподходящий внутренний климат на предприятии.

В ходе проверки были посещены предприятия различной величины из разных уездов. Инспекция составила анализ рисков, что лучше оценить опасные физические факторы.

В ходе проверки выяснилось, что большая часть предприятий недооценивает проблемы, которые могут возникнуть в связи с чрезмерной нагрузкой.