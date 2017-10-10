Трагедия в России: гонщик насмерть сбил перебегавшего трассу зрителя (видео)

После крутого трамплина лидер гонки приземлился прямо на спину болельщику, после чего по нему проехали еще несколько мотоциклистов.

Соревнования были остановлены, на помощь пострадавшему бросились зрители, однако оперативно прибывшим на место трагедии врачам оставалось только констатировать смерть 46-летнего мужчины. По словам очевидцев, погибший мог находиться в нетрезвом состоянии.