Главный тренер сборной Эстонии делает себе имя в России

Крецу возглавляет сборную Эстонии с 2014 года. Крецу в начале 2000-х годов трижды выигрывал чемпионат Австрии с венским клубом «Хот Воллейс», а также возглавлял итальянские команды серии А2 «Бассано» (2007 - 2009, 2009/10) и «Масса» (2009/10), польские команды «Ольштын» (2010/11) и «Купрум» (2014-2017), с которым занимал 7-е, 5-е и 6-е места соответственно, сообщает Спорт.Бизнес.