Потрясающе! «Тотальный диктант» в Таллинне будут читать Дима Билан и Виктор Сухоруков

Как отметил вице-мэр столицы Михаил Кылварт: «Необходимо приглашать известных людей, которые близки и понятны молодым людям, потому что очень важно что бы эта акция была популярна среди молодежи. Именно поэтому выбор пал на Диму Билана». Он будет читать диктант в аудитории для молодежи.

А Виктор Сухоруков порадует своим ораторским талантом людей старшего поколения.

Виктор Сухоруков. Фото: Scanpix

Сюжет ПБК о «Тотальном диктанте» смотрите здесь.