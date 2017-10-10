Потрясающе! «Тотальный диктант» в Таллинне будут читать Дима Билан и Виктор Сухоруков
10 октября 2017 г., 09:27
В следующем году Таллинн замахнулся на официальный титул мирового лидера по количеству участников «Тотального диктанта». Именно поэтому уже сейчас заключен договор со звездными диктаторами - ими стали Дима Билан и Виктор Сухоруков, сообщает «МК-Эстония» со ссылкой на передачу «Наша столица» на ПБК.
Как отметил вице-мэр столицы Михаил Кылварт: «Необходимо приглашать известных людей, которые близки и понятны молодым людям, потому что очень важно что бы эта акция была популярна среди молодежи. Именно поэтому выбор пал на Диму Билана». Он будет читать диктант в аудитории для молодежи.
А Виктор Сухоруков порадует своим ораторским талантом людей старшего поколения.
Виктор Сухоруков. Фото: Scanpix
Сюжет ПБК о «Тотальном диктанте» смотрите здесь.