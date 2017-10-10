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Потрясающе! «Тотальный диктант» в Таллинне будут читать Дима Билан и Виктор Сухоруков

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Дима Билан. | ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

В следующем году Таллинн замахнулся на официальный титул мирового лидера по количеству участников «Тотального диктанта». Именно поэтому уже сейчас заключен договор со звездными диктаторами - ими стали Дима Билан и Виктор Сухоруков, сообщает «МК-Эстония» со ссылкой на передачу «Наша столица» на ПБК.

Как отметил вице-мэр столицы Михаил Кылварт: «Необходимо приглашать известных людей, которые близки и понятны молодым людям, потому что очень важно что бы эта акция была популярна среди молодежи. Именно поэтому выбор пал на Диму Билана». Он будет читать диктант в аудитории для молодежи.

А Виктор Сухоруков порадует своим ораторским талантом людей старшего поколения.

Виктор Сухоруков. Фото: Scanpix

Сюжет ПБК о «Тотальном диктанте» смотрите здесь.

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