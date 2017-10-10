Пособие на трудоспособность: получить деньги можно и не живя в Эстонии

И хотя технологии и алгоритмы действий в том или ином случае отработаны хорошо, нюансов возникает много. Например, в редакцию портала Rus.Postimees обратился негодующий читатель с интересной проблемой:

«Я не понимаю наше государство и законы. Дело в том, что я не могу получить пенсию по инвалидности, так как я живу в Норвегии. Уже четыре месяца Касса страхования от безработицы ждет ответа из Норвегии на какой-то запрос, а на какой, они не знают. В то же время, мой отец, не может получить пособие как одинокий пенсионер, так как я "проживаю" (по данным Регистра народонаселения) с ним. Складывается впечатление, что у нашего государства есть тысяча причин, чтобы не помогать. О. Жуков».

Поскольку вопрос о пособии для одинокого пенсионера нам уже задавали, можем ответить, что главным условием для получения денег является полное одиночество. Причем, не только физическое, но и юридическое – на одной жилплощади с пенсионером не должен быть зарегистрирован никто другой. Это касается не только родственников, но и тех, кто снимает у него комнату, или как в случае с нашим читателем – сын зарегистрирован в одной квартире с отцом, хотя там не проживает. Увы, таковы правила.

А на первый, более масштабный вопрос о том, как получить пособие на трудоспособность, если вы не живете в Эстонии, нам ответила Кай Сипп, руководитель отдела пособия на трудоспособность Кассы страхования от безработицы

«В ситуации, когда человек живет и/или работает не в Эстонии, а в другой стране Европейского Союза, на него распространяется постановление Европейского Парламента и Совета под номером 883/2004 ст. 11, согласно которому действуют правовые акты той страны, в которой человек находится. То есть человек имеет страхование в социальной системе той страны. Если человек ранее проживал в Эстонии, по крайней мере, один год, тогда у него есть возможность ходатайствовать о пособии на трудоспособность и в Эстонии. В зависимости от страны, в случае некоторых государств ЕС также важно определить, в какой стране и когда возникла или развивалась на протяжении времени та болезнь, на основании которой оценивается трудоспособность».

Тут важно понять, что назначение пособия на трудоспособность возможно в результате полноценного производства, которое Эстония проводит в сотрудничестве с компетентным учреждением другой страны-члена ЕС. Именно поэтому нужно учесть, что общение между странами и выяснение обстоятельств может занять много времени. «В момент подачи ходатайства у Кассы страхования от безработицы нет данных, необходимых для назначения пособия на трудоспособность. В данном случае ходатайство будет рассматриваться в сотрудничестве с учреждением другой страны.

Для того чтобы принять решение о назначении пособия на трудоспособность, Кассе страхования от безработицы необходимы данные о периоде проживания ходатайствующего в Эстонии и подтвержденные данные о периоде страхования ходатайствующего в другой стране. Также необходима информация о том, получает ли человек сейчас или получал ли когда-то возмещение, аналогичное пособию на трудоспособность, или он сейчас ходатайствует в другой стране о возмещении, которое выплачивается с той же целью, что и пособие на трудоспособность. Потому что если человек получает аналогичное возмещение в другой стране, то - на основании Закона о пособии на трудоспособность - пособие на трудоспособность пересчитывается», - подробно объяснила Сипп.