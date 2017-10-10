Пособие на трудоспособность: получить деньги можно и не живя в Эстонии

К сожалению, в Эстонии живет много людей, которые в силу своих заболеваний совсем не могут работать или имеют ряд ограничений для полноценной трудовой деятельности. А это значит, что им нужна помощь от государства в виде пенсии. Сегодня такое денежное вспомоществование называется пособием на трудоспособность. И получить его могут все, чье право на помощь подтвердят специалисты.
И хотя технологии и алгоритмы действий в том или ином случае отработаны хорошо, нюансов возникает много. Например, в редакцию портала Rus.Postimees обратился негодующий читатель с интересной проблемой:
«Я не понимаю наше государство и законы. Дело в том, что я не могу получить пенсию по инвалидности, так как я живу в Норвегии. Уже четыре месяца Касса страхования от безработицы ждет ответа из Норвегии на какой-то запрос, а на какой, они не знают. В то же время, мой отец, не может получить пособие как одинокий пенсионер, так как я "проживаю" (по данным Регистра народонаселения) с ним. Складывается впечатление, что у нашего государства есть тысяча причин, чтобы не помогать. О. Жуков».
Поскольку вопрос о пособии для одинокого пенсионера нам уже задавали, можем ответить, что главным условием для получения денег является полное одиночество. Причем, не только физическое, но и юридическое – на одной жилплощади с пенсионером не должен быть зарегистрирован никто другой. Это касается не только родственников, но и тех, кто снимает у него комнату, или как в случае с нашим читателем – сын зарегистрирован в одной квартире с отцом, хотя там не проживает. Увы, таковы правила.
А на первый, более масштабный вопрос о том, как получить пособие на трудоспособность, если вы не живете в Эстонии, нам ответила Кай Сипп, руководитель отдела пособия на трудоспособность Кассы страхования от безработицы
«В ситуации, когда человек живет и/или работает не в Эстонии, а в другой стране Европейского Союза, на него распространяется постановление Европейского Парламента и Совета под номером 883/2004 ст. 11, согласно которому действуют правовые акты той страны, в которой человек находится. То есть человек имеет страхование в социальной системе той страны. Если человек ранее проживал в Эстонии, по крайней мере, один год, тогда у него есть возможность ходатайствовать о пособии на трудоспособность и в Эстонии. В зависимости от страны, в случае некоторых государств ЕС также важно определить, в какой стране и когда возникла или развивалась на протяжении времени та болезнь, на основании которой оценивается трудоспособность».
Тут важно понять, что назначение пособия на трудоспособность возможно в результате полноценного производства, которое Эстония проводит в сотрудничестве с компетентным учреждением другой страны-члена ЕС. Именно поэтому нужно учесть, что общение между странами и выяснение обстоятельств может занять много времени. «В момент подачи ходатайства у Кассы страхования от безработицы нет данных, необходимых для назначения пособия на трудоспособность. В данном случае ходатайство будет рассматриваться в сотрудничестве с учреждением другой страны.
Для того чтобы принять решение о назначении пособия на трудоспособность, Кассе страхования от безработицы необходимы данные о периоде проживания ходатайствующего в Эстонии и подтвержденные данные о периоде страхования ходатайствующего в другой стране. Также необходима информация о том, получает ли человек сейчас или получал ли когда-то возмещение, аналогичное пособию на трудоспособность, или он сейчас ходатайствует в другой стране о возмещении, которое выплачивается с той же целью, что и пособие на трудоспособность. Потому что если человек получает аналогичное возмещение в другой стране, то - на основании Закона о пособии на трудоспособность - пособие на трудоспособность пересчитывается», - подробно объяснила Сипп.
Она уточнила, что для того чтобы ходатайствовать о пособии на трудоспособность в Эстонии, нужно в стране по месту жительства подать в компетентное учреждение заявление, которое в свою очередь начнет производство за человека и в то же время запросит у него необходимые медицинские документы.
Далее человек должен будет пройти весь тот путь, который проходят живущие в Эстонии инвалиды: заполнить ходатайство об оценке трудоспособности и пособии на трудоспособность по одной из нижеприведенных ссылок:
- на портале самообслуживания Кассы страхования от безработицы;
- отправив ходатайство в электронной форме (с дигитальной подписью) по электронной почте, бланк ходатайства находится на портале кассы по безработице;
- в бумажном виде (подписанное) на почтовый адрес Кассы страхования от безработицы.
Врачи-эксперты, которые являются партнерами Кассы страхования от безработицы, оценивают трудоспособность человека на основании представленного им заявления и данных о здоровье. Если данные о здоровье присылаются из учреждения другой страны, их переводят. «Новая методика оценки трудоспособности, которую использует Касса страхования от безработицы, исходит из того, что каждый человек уникален и один и тот же недуг у разных людей могут проявляться по-разному. При оценке трудоспособности учитывается состояние здоровья человека и ограничения к выполнению действий, которые у него имеются. Для этого оцениваются физические и умственные способности человека в различных сферах», - объяснила Сипп.
На основаннии экспертного мнения Касса страхования от безработицы выносит решение об объеме трудоспособности, которая может быть:
Полная трудоспособность – состояние здоровья не препятствует работе.
Частичная трудоспособность – состояние здоровья и вытекающие из него ограничения частично препятствуют работе.
Отсутствие трудоспособности – по состоянию здоровья и вытекающим из него ограничениям человека не может работать.
Если человеку назначается частичная трудоспособность, то для того чтобы получать пособие на трудоспособность, он должен отвечать требованиям к активности. К таким требованиям относится, например, работа, учеба, регистрация в качестве безработного и т.д. Требование к активности не должно выполняться только на территории Эстонии, это может быть и другая страна ЕС, но тогда для этого необходимо подтвердить Кассе страхования от безработицы свою активность.
Также необходимо подтвердить ежемесячные доходы, которые человек получает в другой стране (в случае, если человек получает там зарплату, родительское возмещение, страховое возмещение по безработице или возмещение по болезни). Если человек с частичной трудоспособностью не подтвердит выполнение требования к активности, то выплата пособия на трудоспособность ему прекращается. Пособие на трудоспособность можно будет назначить с того дня, когда требование к активности будет выполнено.
Если человеку назначается отсутствие трудоспособности, для того, чтобы получать пособие на трудоспособность, не требуется выполнение требований к активности.
«Выяснение вышеприведенных обстоятельств требует времени, и право на получение пособия на трудоспособность в Эстонии выясняется только в ходе производства. У человека есть право ходатайствовать о пособии на трудоспособность, но точный ответ, будет ли ему назначено пособие и в каком размере, невозможно дать до того момента, пока Касса страхования от безработицы не получит все необходимые документы из другой страны», - подвела итог Сипп.