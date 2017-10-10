Картина дня: реакция на слова президента о детстве в СССР, инспекция салатов и Тийт Вяхи о превращении Эстонии в форпост войны

Реакция на слова Керсти Кальюлайд о советском детстве

Детство делают светлым хорошие люди рядом с ребенком. Идеология – дело десятое, пишет Эне Кеслер в ответ президенту Керсти Кальюлайд. Читать далее... К жизни в Советском Союзе можно относиться по-разному, но одно можно сказать точно: детство – а многие из нас родом из СССР – это тот период, когда просто радуешься тому, что ты есть здесь и сейчас, пишет центрист Игорь Кравченко. Читать далее... Нет, серьезно, все надоели. Одни постоянно тычут пальчиком в то, что все сплошняком в СССР было плохо, вторые грезят об утерянном рае. Вот зачем нам сейчас все это? - задается вопросом руководитель редакции Rus.Postimees.ee Олеся Лагашина. Читать далее...

Тийт Вяхи: из ворот ЕС нас превратили в форпост войны

«Наши политики забыли об Ида-Вирумаа. В дальнейшем это может аукнуться большими проблемами, которые уже будет не решить при помощи натовских истребителей», - отметил в интервью Rus.Postimees собственник Силламяэского порта Тийт Вяхи. Читать далее...

Алкоголь в Латвии стоит в два раза дешевле, чем в Эстонии

Агрессивная акцизная политика эстонского государства привела к тому, что в приграничных магазинах наших соседей цены на алкоголь в два раза дешевле, чем в Эстонии. Читать далее...

Салаты из Stockmann, Maxima, Sky и Rimi сдали в лабораторию

Журнал Ievas virtuve задался целью узнать, насколько в латвийских супермаркетах, а именно в отделах кулинарии, соблюдаются правила гигиены и кто живет в салатах, которые покупают местные жители? Читать далее...

Наблюдатель обличил главу Нарвской больницы

Следящий за этичностью предвыборной кампании Алари Раммо сообщил, что руководитель Нарвской больницы Олев Силланд, баллотирующийся на муниципальных выборах от Центристской партии, собирает у своих подчиненных подписи в свою поддержку. Читать далее...

В Латвии намечается прокремлевское правительство

Латвийские журналисты усмотрели в резком развороте руководимой Нилом Ушаковым прорусской партии «Согласие» желание прийти после предстоящих выборов к власти в стране. И такая возможность весьма высока. Читать далее...

При тушении пожара на зерносушилке спасатель повредил спину

В Ярваском уезде в ночь на вторник при тушении пожара на зерносушилке пострадал спасатель. Читать далее...

Алкобизнес у Таллиннского порта загибается

Алкогольные магазины, которые долгие годы процветали в районе Таллиннского порта, терпят убытки, так как для финнов и шведов покупка горячительных напитков в Эстонии стала слишком затратным мероприятием. Читать далее...

Яак Ааб нашел способ остановить отток молодежи из Ида-Вирумаа

Одна из крупнейших идей Ида-Вируской программы, обсуждавшейся на прошлой неделе в правительственном кабинете, - начать платить всем выпускникам профтехучилищ и вузов, приступающим к работе в Ида-Вирумаа, на протяжении как минимум десяти лет ежемесячную стипендию размером в 300 евро. Читать далее...