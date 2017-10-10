Выигравший в лотерею 382 000 евро таллиннец рассказал, что сделает с деньгами

Он давно играет в различные лотереи, но любимой была именно Bingo loto. Билет удачливый житель столицы проверил на домашней странице Eesti Loto. «Эмоции зашкаливали», - вспоминает счастливчик. Ранее его самым большим выигрышем в лотерею было 70 евро.

Бросать работу после такой удачи мужчина не планирует. Он хочет выплатить жилищный кредит, а также инвестировать во что-нибудь часть выигранной суммы. О своей победе он рассказал лишь семье.