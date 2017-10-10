95-летняя эстонская дама побила два европейских рекорда

Собравшиеся вчера в 10.30 на университетском стадионе ветераны спорта сперва поздравили Нору Кутти и увенчали ее венком из дубовых листьев. “Ты – настоящий пример для подражания”, - как один повторяли поздравлявшие из числа легкоатлетов и пловцов. Этими видами спорта Кутти в свое время занималась дольше всего.

После этого пять женщин приступили к метанию. Первой дисциплиной стало метание диска, где лучшим результатом Кутти стал бросок 750-граммового диска на 10,98 метров. “Диск сейчас вообще не ложится в руку”, - прокомментировала Кутти, уступив тем самым европейскому рекорду более полутора метров.

После этого коллеги вынуждены были подкрепить ее дареными шоколадными конфетами. Это не сильно помогло ей в метании ядра, зато копье улетело на 7,92 метра уже в пробной попытке, таким образом был установлен рекорд Европы. Во всех трех зачетных попытках прежний европейский рекорд был побит. В наиболее результативной попытке копье улетело на 9,89 метра. Мировой рекорд (11,24 метра) на этот раз устоял.

Европейский рекорд в метании молота в этом классе до сегодняшнего дня составлял 8,79 метра. Надежды ветеранов были велики, поскольку Кутти в этом году уже метала молот на 11,24 метра. Первая попытка – и вот он, новый рекорд. Вторая попытка была еще лучше, не говоря уже о третьей. 11,63 метра – новый рекорд Европы. Но мировой (14,92) опять-таки побит не был. При попытках можно видеть, что спина Кутти в момент броска не выдерживает. На вопрос Tartu Postimees, все ли хорошо, Кутти ответила, что было немного больно, но в такие моменты надо быть выше этого.

Последним было метание тяжести (кувалды), которая напоминает молот, но при этом снаряд несколько короче. Европейский рекорд (4,69 метра) был побит результатом 5,16 метра. До мирового рекорда (6,72 метра) немного не хватило.

Организатор соревнований Энно Аккель остался доволен. “Три новых рекорда Европы, и я могу с уверенностью утверждать, что европейский рекорд пал и в метательном пятиборье, т.е. всего установлено четыре рекорда”, - порадовался он.