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Фото: выпущена почтовая марка с изображением Керсти Кальюлайд

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Посвященная президенту Эстонии Керсти Кальюлайд почтовая марка была выпущена сегодня, 10 октября.

Почтовая марка появилась в рамках учрежденной Почтой Эстонии и Государственной канцелярией серии «Президенты Эстонской республики с 1918 по 2018 годы».

Всего в данной серии будет выпущено 19 марок, появившаяся в первую годовщину вступления Керсти Кальюлайд в должность марка стала 17-й.

Оформил марку художник Лембит Лыхмус.

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