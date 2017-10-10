Фото: выпущена почтовая марка с изображением Керсти Кальюлайд

Фото: выпущена почтовая марка с изображением Керсти Кальюлайд1
10 октября 2017 г., 15:16
Посвященная президенту Эстонии Керсти Кальюлайд почтовая марка была выпущена сегодня, 10 октября.
Почтовая марка появилась в рамках учрежденной Почтой Эстонии и Государственной канцелярией серии «Президенты Эстонской республики с 1918 по 2018 годы».
Всего в данной серии будет выпущено 19 марок, появившаяся в первую годовщину вступления Керсти Кальюлайд в должность марка стала 17-й.
Оформил марку художник Лембит Лыхмус.