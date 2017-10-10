В Нарве люди приходят на избирательный участок с записанным номером кандидата

Член избирательного участка №6, расположенного в помещениях Эстонской гимназии в Нарве, Дарья Скопич обратила внимание, что на участок приходят голосовать люди, у которых на руке или на бумажке записан номер одного из кандидатов в депутаты - №180.

Член избирательной комиссии Нарвы Юрий Тесленко сказал порталу rus.err.ee, что подобная подготовка избирателей явно свидетельствует, что на них пытаются повлиять.

По соседству с избирательным участком №6 расположено общежитие, управляемое муниципальным учреждением Narva Linnaelamu SA. Это учреждение много лет возглавляет депутат городского собрания от Центристской партии Елена Пахомова, которая баллотируется под номером №180.