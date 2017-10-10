Галерея: в жилом районе Вескимёльдре начинается второй этап развития

Обычно сначала на новом месте появляются дома, а только на последнем этапе – асфальтированные дороги и освещение улиц. В Вескимёльдре, к счастью, все наоборот: покупателям продают земельные участки, на которых уже есть все необходимые коммуникации, к которым остается только подключиться. За дополнительную плату, разумеется.

«Различие еще и в том, что до начала продаж все участки в Вескимёльдре сохраняли свое природное озеленение. Те покупатели, которые хотели сами заниматься ландшафтным дизайном, выбирали себе подходящий для этих целей участок. А те, кто предпочиталт жить посреди леса, выбирали соответствующий.

Затем мы, в соответствии с желаниями покупателей, подготовили участки к началу строительства. Мы на каждом этапе поддерживаем всех собственников недвижимости в жилом районе», – сказал член правления Brave Capital, фирмы-девелопера жилого района Вескимёльдре Вельо Кууск.

«А если вы выберете среди разработанных нами архитектурных проектов или его модифицированных вариантов понравившийся, то мы и здесь сможем сотрудничать. Это означает, что новый дом можно построить за период от девяти до одиннадцати месяцев», – добавил он. При самостоятельном заказе проекта на строительство дома пойдет значительно больше времени.

В жилой район Вескимёльдре инвестировано почти 10 млн евро, из которых в инфраструктуру – 7,5 млн евро: построено восемь километров водопровода, семь км канализационных труб, почти семь км газовых труб, 15 км освещенных улиц и около 60 000 м3 дорог с двухслойным асфальтовым покрытием. Департамент шоссейных дорог проложил через поселок Лаагри новую трассу для быстрого сообщения с городом, а совместно с волостью Сауэ строится новая школа с бассейном.