Кая Каллас: у меня в Советской Эстонии было беззаботное детство

Да, у нас было не так много игрушек и мы ели то, что было. Было какое-то время, когда в магазине не было ничего сладкого. Было время, когда в магазине не было ничего особенно съедобного. Было время, когда, чтобы попасть в магазин, приходилось стоять по два часа в очереди, а потом ты обнаруживал, что все кончилось. В магазине не было ни одежды, ни обуви. Моя умелая мама сама шила нам одежду, если доставала ткань. В этом смысле мы действительно жили в стесненных условиях, особенно, если сравнить с сегодняшним днем.

Но детство делают счастливым вовсе не материальные вещи. У меня была полная любящая семья: мама, папа и старший брат. У меня были прекрасные друзья и одноклассники. Я ходила на занятия по народному танцу, благодаря которым могла путешествовать по Советскому Союзу. Летом мы с братом проводили время в Вильянди у дедушки и бабушки, где целыми днями болтались на улице. Бегали, играли, плавали, и катались на велосипедах. А еще пололи грядки, поливали растения и собирали грибы и ягоды. У нас были свои обязанности.

Я не хотела ничего иного и по-прежнему считаю свое детство счастливым. Даже моя мать, которая в шестимесячном возрасте была депортирована в Сибирь и жила там до десяти лет в совершенно безумных условиях, говорит, что у нее было счастливое детство. Поскольку вокруг нее была атмосфера любви. Попробуем смотреть дальше материального: для счастливого детства все-таки нужно что-то такое, чего за деньги не купишь.