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Фото: завершен конкурс идей по преобразованию окрестностей Балтийского вокзала

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Сегодня, 10 октября, в 17 часов в учебном корпусе гимназии Густава Адольфа на улице Коцебу откроется выставка лучших работ, поступивших на конкурс идей по преобразованию района Вана-Каламая и окрестностей Балтийского вокзала, и будет назван победитель конкурса.

На конкурс были представлены восемь эскизов весьма высокого уровня, что сильно осложнило работу жюри по выбору победителя. Требования конкурса включали и открытие района к морю, и гармоничное соединение района Вана-Каламая как промежуточного звена между морем и Старым городом со средневековым центром, и создание центральной площади района, и оформление территории вокруг павильона пригородных поездов и главного здания Балтийского вокзала. Пять лучших работ были представлены (в алфавитном порядке) под девизами "Гостиная" (ELUTUBA), "Дюны" (DÜÜNID), Питомник (KASVULAVA), "Улица с моим обликом" (MINU NÄOGA TÄNAV) и "Чайка" (KAJAKAS).

По поводу работы, названной победителем, председатель жюри - и.о. мэра Таллинна Таави Аас сказал, что ее отличают каламаяская интимность и городская величественность.

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