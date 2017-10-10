Президент Чехии предлагает РФ выплатить Украине компенсацию за Крым

«По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом», - цитирует «Европейская правда» президента Чехии.

Он заявил, что Крым - это аннексия, без сомнения, но это свершившийся факт. Земан объяснил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется европейская война.

Он, в частности, процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука: «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну». На этом основании Земан сделал вывод, что война неизбежна также при сохранении усилий Украины для возвращения Крыма. «Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», - обратился он к депутатам.

«Может, президент Чехии продаст Путину Прагу и Карловы Вары?»

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко», член делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook, что когда Земан выступил против санкций в отношении России, он «напомнил ему, что в 30-х годах уже был агрессор, которого пытались умиротворить, и в результате была страшная война, одной из первых жертв которой стала как раз его родина».

Гончаренко счел, что Земан оскорбил Украину, заявив в ответ на его вопрос, что Крым аннексирован незаконно, но возвращать его Украине не надо. «По его мнению, Украина могла бы договориться с РФ о финансовой компенсации», - возмутился Гончаренко.

Препирательства украинского нардепа с чешским президентом в ПАСЕ закончились тем, что парламентарий ушел из зала заседаний. «В знак протеста против заявлений президента Чехии (о Крыме, России и т. д.) я встал и покинул зал заседаний», - написал Гончаренко на странице в Facebook.

«Если можно продать Крым, то, может, президент Чехии продаст Путину Прагу и Карловы Вары? Путин и денег даст, и нефти!» - добавил он позже.

«Земан своими словами предал память жертв Пражской весны. Ему выгодно забыть о русских танках на улицах чешских городов. А мы их видим прямо сейчас на улицах наших городов!» - пояснил украинский парламентарий.

В собственном выступлении в ПАСЕ накануне Гончаренко заявил, что не следует поддаваться на шантаж России, которая отказывается платить взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации и возвращения ей права голоса.

«Это типичное поведение путинского режима. Они запугивают людей своими ржавыми бомбами или своими деньгами», - объяснял он.

В Раде президента Чехии назвали «подлюкой», «феерическим мерзавцем» и алкоголиком

Другой член делегации, депутат Верховной Рады Леонид Емец, на своей странице в Facebook назвал президента Чехии «подлюкой» за это выступление, которое он назвал агитацией в ПАСЕ против санкций. «Дружба с Россией для Европы. И, бляха-муха, ни слова об агрессии России. Но сейчас мы ему идиллию подпортим», - возмутился Емец и позже добавил в сердцах: «Вот, подлюка, говорит, что возвращение Крыма Украине приведет к войне в Европе».