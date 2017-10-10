Президент Чехии предлагает РФ выплатить Украине компенсацию за Крым

Президент Чехии Милош Земан в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) назвал потерю Украиной Крыма свершившимся фактом, выступил против санкций в отношении Российской Федерации и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине. Об этом он заявил в Страсбурге во время обращения к депутатам ПАСЕ, сообщает NEWSru со ссылкой на «Европейскую правду».
«По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом», - цитирует «Европейская правда» президента Чехии.
Он заявил, что Крым - это аннексия, без сомнения, но это свершившийся факт. Земан объяснил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется европейская война.
Он, в частности, процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука: «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну». На этом основании Земан сделал вывод, что война неизбежна также при сохранении усилий Украины для возвращения Крыма. «Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», - обратился он к депутатам.
«Может, президент Чехии продаст Путину Прагу и Карловы Вары?»
Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко», член делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook, что когда Земан выступил против санкций в отношении России, он «напомнил ему, что в 30-х годах уже был агрессор, которого пытались умиротворить, и в результате была страшная война, одной из первых жертв которой стала как раз его родина».
Гончаренко счел, что Земан оскорбил Украину, заявив в ответ на его вопрос, что Крым аннексирован незаконно, но возвращать его Украине не надо. «По его мнению, Украина могла бы договориться с РФ о финансовой компенсации», - возмутился Гончаренко.
Препирательства украинского нардепа с чешским президентом в ПАСЕ закончились тем, что парламентарий ушел из зала заседаний. «В знак протеста против заявлений президента Чехии (о Крыме, России и т. д.) я встал и покинул зал заседаний», - написал Гончаренко на странице в Facebook.
«Если можно продать Крым, то, может, президент Чехии продаст Путину Прагу и Карловы Вары? Путин и денег даст, и нефти!» - добавил он позже.
«Земан своими словами предал память жертв Пражской весны. Ему выгодно забыть о русских танках на улицах чешских городов. А мы их видим прямо сейчас на улицах наших городов!» - пояснил украинский парламентарий.
В собственном выступлении в ПАСЕ накануне Гончаренко заявил, что не следует поддаваться на шантаж России, которая отказывается платить взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации и возвращения ей права голоса.
«Это типичное поведение путинского режима. Они запугивают людей своими ржавыми бомбами или своими деньгами», - объяснял он.
В Раде президента Чехии назвали «подлюкой», «феерическим мерзавцем» и алкоголиком
Другой член делегации, депутат Верховной Рады Леонид Емец, на своей странице в Facebook назвал президента Чехии «подлюкой» за это выступление, которое он назвал агитацией в ПАСЕ против санкций. «Дружба с Россией для Европы. И, бляха-муха, ни слова об агрессии России. Но сейчас мы ему идиллию подпортим», - возмутился Емец и позже добавил в сердцах: «Вот, подлюка, говорит, что возвращение Крыма Украине приведет к войне в Европе».
Вершиной цинизма и фактом политической деградации Земана назвала это заявление вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством.
«Это не продается. Сегодня мы в Страсбурге видели анти-Гавела... Это так грустно - видеть полную политическую деградацию. И так жалко было чешскую делегацию, которая чувствовала себя неловко и неудобно во время этого потока беспринципности и отсутствия морали и принципов», - отметила она.
Еще большим огорчением стали аплодисменты некоторых европейцев, которые прозвучали в зале во время выступления Земана.
«Это стало свидетельством того, что в Европе есть определенное количество политиков, для которых принципы имеют ценовой эквивалент... Это еще и еще раз подчеркивает, как непросто дается нашим дипломатам и всем нам борьба за санкции против РФ, сколько желающих есть их снять», - добавила Геращенко.
Член делегации Украины в ПАСЕ, внефракционный нардеп Борислав Береза назвал Земана феерическим мерзавцем и написал: «Интересно, а если бы Гитлер предложил ему компенсацию за аннексирование Судет, то он бы согласился?»
«Напоминаю, что аннексия Судетской области была первым этапом оккупации Чехословакии нацистской Германией перед Второй мировой войной, осуществленной 1-10 октября 1938 года с молчаливого согласия Великобритании, Франции и Италии в соответствии с Мюнхенским соглашением. Вся эта история сильно напоминает ситуацию с Крымом», - добавил депутат.
От исторических аналогий он перешел на личности и отметил: «Врачи недавно рекомендовали Земану меньше употреблять алкоголь. Но он заявил, что не будет пить меньше. После подобного заявления я вижу, что он тогда не соврал».
Президент Чехии в следующем месяце собирается в Россию
Президент Чешской Республики в ноябре посетит Екатеринбург, свое намерение он подтвердил на встрече с российской делегацией на 59-й машиностроительной выставке MSV в городе Брно, где присутствовали первый вице-губернатор региона Алексей Орлов и и. о. министра международных связей Андрей Соболев, сообщает Znak.com со ссылкой на департамент информполитики Свердловской области.
«Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву посетить Екатеринбург и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать свое обещание», - заявил Земан.
Милош Земан обещал посетить Екатеринбург, а также Ульяновскую область и Татарстан еще в 2016 году, так как эти три региона являются основными региональными партнерами Чехии, но визит так и не состоялся.
Кроме того, как сообщает сегодня владимирская телерадиокомпания «Губерния 33», с визитом Чехию посетила губернатор Владимирской области Светлана Орлова и ее первый заместитель Алексей Конышев.
Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с украинским коллегой Петром Порошенко объявил, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не намерена признавать присоединение Крыма к России. Порошенко, в свою очередь, выразил надежду, что Турция вступит в группу друзей деоккупации Крыма.