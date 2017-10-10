Катри Райк: Нарве нужны свежая кровь, свежий взгляд и - почему бы не женщина-мэр

Ректор Академии МВД Катри Райк, возглавившая в приграничном городе оппозиционный избирательный союз «Наша Нарва», в предвыборном интервью Rus.Postimees рассказала, среди прочего, почему не может доверять правящим центристам, но в то же время предвидит коалицию с ними. Нынешнего мэра Нарвы собеседница называет своим приятелем, хотя и рассчитывает занять его кабинет. «За такое время ты можешь достать всех», - говорит она.
- Расстраиваетесь, когда вам напоминают, что вы здесь не местная?
- Ну, что значит - не местная? Я не здесь родилась - это факт, эстонка - тоже факт, приехала в Нарву в 1999 году, и мое личное мнение, что теперь я здесь местная. У всех есть право говорить, что в их понимании нарвитяне - это только те люди, которые здесь родились. Но я считаю, что была здесь, в Нарве, такую большую часть своей сознательной жизни и делала здесь так много разных вещей, что этот город стал мне очень близким, родным. Я планирую возвращаться сюда в любом случае.
Я искренне считаю, что у людей есть право на их собственное мнение, и я пробую его понимать. Но и не могу сказать, что больно от этого не бывает. Бывает, бывает. Больно, когда тебя называют националисткой и оскорбляют.
- Деление на местных и не местных во власти - это нарвская особенность?
- Не сказала бы. Я родом из тартуской семьи, мама - учительница, отец - профессор, я из второго поколения в Тарту - и это в каком-то смысле важно, но… Сегодняшний мэр Тарту родом из Пыльва, но это не означает, что он плохой мэр: дела ведет хорошо, ответственно, работает с душой и проводит в городе семь дней в неделю. Наверное, в этом и есть разница между нарвитянином и не нарвитянином - кто живет здесь семь дней в неделю, кто сидит в пятницу вечером в клубе «Ро-Ро», кто идет в субботу утром в тот же самый магазин, куда и все ходят, кто вечером гуляет по тому же самому променаду и так далее.
Нам сегодня приходится много говорить о таких больших проектах, как Нарвский Александровский собор, будущая Vaba Lava, концертный зал и так далее - это все важно, но есть вопросы и поважнее. Я когда только приехала в Нарву, то тоже думала, что какой-то фишкой, каким-то концертом здесь можно многое изменить. Но нет, изменения требуют очень много времени и терпения. Например, Нарвский джаз-клуб, который мы начинали с Олегом Писаренко в 2013 году. Ему уже четыре года, но сейчас только можно сказать, что это традиция. Еще один пример - университет для людей старшего поколения.
В том, может быть, и есть особенность Нарвы, что при наличии терпения ты здесь можешь создать традицию, которая потом заработает очень хорошо. Нарвитяне воспринимают новое, но это берет время.
Это в каком-то смысле болезнь - «я приехал и знаю лучше», ею в Нарве надо переболеть. Когда я сюда прибыла, то тоже много такого о себе думала. И я не знаю ни одного эстонца, который приехал сюда и не думал, что вот, благодаря ему Нарва наконец выучит эстонский язык. Это очень наивно, но это есть, и это надо пережить, чтобы понять, что здесь сделать реально, а что - нереально.
- Во время предвыборных теледебатов с нынешним мэром Нарвы Тармо Таммисте - он тоже из Тарту - вы звучали порой как союзники, казалось бы, способные сотрудничать и дополнять друг друга. Что вас объединяет и что разъединяет?
- Мы с ним сталкиваемся в Нарве почти 20 лет, и мы почти ровесники. Могу сказать, что мы хорошие приятели, я всегда рада видеть его и уважаю Тармо Таммисте как человека, уважаю его увлечение иностранными языками и любовь к музыке. Но я не могу полностью принять то, что он делает свою работу не совсем от души. Душу и силу надо сюда вкладывать на 110 процентов. Могли бы мы работать вместе? Да, могли бы, потому что многие человеческие качества Тармо мне подходят.
Он работает мэром очень долгое время, и это очень нелегко, особенно потому, что ты все время на виду. Меня очень тронули слова Тоомаса Хендрика Ильвеса, что за десять лет президентства он просто надоел людям. Это правда, за такое время ты можешь достать всех. И, может быть, это было одной из причин, по которой я сама на время тоже уезжала из Нарвы: не считаю себя ленивым или равнодушным человеком, но когда я работала в Нарвском колледже Тартуского университета последние годы, то замечала, что стала позже приходить на работу, пораньше уходить - поэтому и надо было что-то менять. Сам город Нарва тоже требует изменений во многих смыслах, в том числе, и несколько другого подхода к управлению: свежей крови, свежего взгляда, и почему бы не мэра-женщины.
- Как вы раньше говорили, не исключено, что после выборов в Нарве может появиться союз вашего избирательного списка с центристами, но вам мешают определенные фигуры в их рядах.
- Мы все знаем, что центристы - это не единый лагерь, там этих лагерей много. Поглядим, как сейчас выяснятся отношения между господином Алексеем Вороновым и господином Михаилом Стальнухиным. Честно говоря, меня больше пугает, что люди здесь не могут объединиться перед выборами, но тогда что же будет с ними после выборов?! Как тогда они будут развивать этот город?
Лично я не вижу возможностей сотрудничать с осужденными людьми, но при этом не скажу, что в Нарве невозможна коалиция. Для развития города было бы разумно закончить период, когда им управляет одна партия.
У нас пока нет результатов выборов, но интерес к сотрудничеству уже проявляли представители центристов, хотя я, разумеется, не могу называть имен. Но еще раз скажу, что меня пугают их сложные взаимоотношения.
- В политической платформе союза «Наша Нарва» некоторые обещания смотрятся как чистый популизм. Например, построить городскую баню с доступными ценами, сделать полностью бесплатными детские сады, увеличить пособие на рождение.
- Лозунги можно критиковать, но если мы хотим, чтобы молодежь не уезжала отсюда, а приезжала сюда, тогда надо что-то делать.
Я не считаю вопрос о бесплатном детском саде совсем уж безнадежным. Говорили с директорами, воспитателями, учителями, которые тоже есть в нашем списке, и они считают, что бесплатный детский сад в случае с Нарвой был бы очень разумным решением, потому что есть очень много семей, которым действительно трудно платить. Правильно тогда поставить вопрос - откуда деньги? Для начала, 170 тысяч евро можно взять из нынешней оплаты за работу в советах городских учреждений и предприятий.
- Звучит странно, что вы предлагаете людям работать бесплатно.
- Всего два собрания совета в год и подписать годовой отчет.
- Это в некотором смысле ответственность.
- Ответственность - да, но депутаты горсобрания в любом случае получают зарплаты. Зарплаты членам советов - это одна из возможностей борьбы с коррупцией, и тут речь отнюдь не о маленьких деньгах. Именно из-за этих денег люди в горсобрании уходили из оппозиции и неожиданно для всех становились руководителями, скажем, Нарвского порта.
Находить деньги для города можно только поставив новые приоритеты: бюджет не резиновый, а вопросов и проблем много.
- Ваша «любимая» тема - качество медицинских услуг в Нарве…
- И образования - тоже. Качество - вот моя любимая тема, можно так сказать.
- Тем не менее, качество работы именно Нарвской больницы не хает разве что уже умерший пациент. Как это исправить?
- Я пробовала понять, насколько глубока проблема, и есть ли смысл передать эту сферу государству? Но нет, наиболее хорошо работающий вариант - это именно городская больница. Здесь важна не только на бумаге, а действительно совместная работа с клиникой Тартуского университета. Это не означает сажать наших больных бабушек и дедушек в автобус, везти их в Тарту и к вечеру привозить их обратно: нужно, чтобы врачи приезжали сюда и проводили приемы. На Хийумаа такой вариант работает. Просто эта работа должна вестись очень серьезно и на нее требуются денежные средства, а это значит, что кто-то из нарвских врачей-пенсионеров должен будет, к сожалению, уйти.
Я не имею никакого права критиковать кого-то из медсестер или врачей - из них большинство хорошие специалисты в своих областях, однако меня несколько пугает нынешний средний возраст врачей - 58 лет. Кому хочется, чтобы его оперировал врач за семьдесят? Не надо быть наивными, чтобы говорить прямо о волне новых врачей из России и с Украины, а надо скорее предпринимать реальные маленькие шаги и приглашать готовых специалистов.
- Вы с переменным успехом просидели четыре года в Нарвском городском собрании…
- С маленьким успехом. (Улыбается.)
Катри Райк, рассчитывающая стать новым мэром Нарвы, выступила перед избирателями с парадного крыльца нарвской ратуши. Фото: Илья Смирнов
- Ощущаете ответственность за то, что теперь пытаетесь исправлять?
- Разумеется, да. Например, я была членом совета Нарвского музея, когда там решили открыть ресторан, и все мы дружно голосовали за это. Еще я руководила комиссией, занимавшейся эстонской гимназией, и, разумеется, чувствую ответственность за нее.
Еще я видела, как после прошлых выборов люди уходили из нашей оппозиции, но в этот раз, поскольку уже я сама иду первым номером, то и ответственность на меня возложена совсем другая: теперь я беру обязательство держать оппозицию единой.
- То есть вы ручаетесь за всех людей в своем избирательном списке - за всех пятьдесят девять, баллотирующихся с вами?
- Да, только так можно идти. Я должна верить этим людям.
- Чему вы научились за четыре года в Нарвском горсбрании?
- Научилась видеть и чувствовать власть. Тогда, четыре года назад, все мы в нашем списке были в первый раз в горсобрании, а теперь имеем опыт и чувство ответственности. Теперь вторая попытка, и она должна быть успешнее, чем первая.