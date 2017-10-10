Катри Райк: Нарве нужны свежая кровь, свежий взгляд и - почему бы не женщина-мэр

- Расстраиваетесь, когда вам напоминают, что вы здесь не местная?

- Ну, что значит - не местная? Я не здесь родилась - это факт, эстонка - тоже факт, приехала в Нарву в 1999 году, и мое личное мнение, что теперь я здесь местная. У всех есть право говорить, что в их понимании нарвитяне - это только те люди, которые здесь родились. Но я считаю, что была здесь, в Нарве, такую большую часть своей сознательной жизни и делала здесь так много разных вещей, что этот город стал мне очень близким, родным. Я планирую возвращаться сюда в любом случае.

Я искренне считаю, что у людей есть право на их собственное мнение, и я пробую его понимать. Но и не могу сказать, что больно от этого не бывает. Бывает, бывает. Больно, когда тебя называют националисткой и оскорбляют.

- Деление на местных и не местных во власти - это нарвская особенность?

- Не сказала бы. Я родом из тартуской семьи, мама - учительница, отец - профессор, я из второго поколения в Тарту - и это в каком-то смысле важно, но… Сегодняшний мэр Тарту родом из Пыльва, но это не означает, что он плохой мэр: дела ведет хорошо, ответственно, работает с душой и проводит в городе семь дней в неделю. Наверное, в этом и есть разница между нарвитянином и не нарвитянином - кто живет здесь семь дней в неделю, кто сидит в пятницу вечером в клубе «Ро-Ро», кто идет в субботу утром в тот же самый магазин, куда и все ходят, кто вечером гуляет по тому же самому променаду и так далее.

Нам сегодня приходится много говорить о таких больших проектах, как Нарвский Александровский собор, будущая Vaba Lava, концертный зал и так далее - это все важно, но есть вопросы и поважнее. Я когда только приехала в Нарву, то тоже думала, что какой-то фишкой, каким-то концертом здесь можно многое изменить. Но нет, изменения требуют очень много времени и терпения. Например, Нарвский джаз-клуб, который мы начинали с Олегом Писаренко в 2013 году. Ему уже четыре года, но сейчас только можно сказать, что это традиция. Еще один пример - университет для людей старшего поколения.

В том, может быть, и есть особенность Нарвы, что при наличии терпения ты здесь можешь создать традицию, которая потом заработает очень хорошо. Нарвитяне воспринимают новое, но это берет время.

Это в каком-то смысле болезнь - «я приехал и знаю лучше», ею в Нарве надо переболеть. Когда я сюда прибыла, то тоже много такого о себе думала. И я не знаю ни одного эстонца, который приехал сюда и не думал, что вот, благодаря ему Нарва наконец выучит эстонский язык. Это очень наивно, но это есть, и это надо пережить, чтобы понять, что здесь сделать реально, а что - нереально.