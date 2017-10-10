Фото и видео: в Таллинне бронемашина врезалась в автобус
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10 октября 2017 г., 16:56
На Петербури-теэ в Таллинне в аварию попали бронемашина Сил обороны и автобус.
Сегодня после обеда бронемашина Сил обороны врезалась в автобус. ДТП произошло в Ласнамяэ на Петербури-теэ.
Представитель Сил обороны Арво Йыэсалу сказал Postimees, что речь идет о возвращавшейся из ремонта и делавшей пробную поездку бронемашине.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, информация об этом ДТП к ним не поступала, поэтому можно предположить, что речь идет о страховом случае и ни один человек в аварии не пострадал.