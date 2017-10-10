Фото и видео: в Таллинне бронемашина врезалась в автобус

Сегодня после обеда бронемашина Сил обороны врезалась в автобус. ДТП произошло в Ласнамяэ на Петербури-теэ.

Представитель Сил обороны Арво Йыэсалу сказал Postimees, что речь идет о возвращавшейся из ремонта и делавшей пробную поездку бронемашине.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, информация об этом ДТП к ним не поступала, поэтому можно предположить, что речь идет о страховом случае и ни один человек в аварии не пострадал.