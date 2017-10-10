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Подозреваемый по делу убийства бездомного в Ласнамяэ предстанет перед судом

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Бездомный на вокзале | ФОТО: Margus Ansu

Расследование уголовного дела о жестоком убийстве 52-летнего бездомного Сергея в столичном районе Ласнамяэ завершено. Обвинение в совершении преступления предъявлено 46-летнему Валерию Геймонену. В настоящее время он по-прежнему находится под стражей, а материалы уголовного дела переданы в суд.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee окружной прокурор Аннели Лумисте, в ходе досудебного производства по уголовному делу были собраны данные, свидетельствующие о том, что обвиняемый бил свою жертву тупым предметом, а также наносил пострадавшему удары ножом.

Инцидент произошел поздним вечером 12 марта в таллиннском районе Ласнамяэ в заброшенном депо на Раху-теэ. В общей сложности Валерий нанес Сергею 40 колото-режущих ран.

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