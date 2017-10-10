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МВД: визуальное сходство автомобилей МуПо и полиции может быть опасным

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ФОТО: Erik Prozes

Новый дизайн служебных автомобилей таллиннской Муниципальной полиции (МуПо), напоминающий обычные полицейские автомобили, может вводить в заблуждение граждан и несет в себе потенциальную опасность, считает вице-канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Райво Кюйт.

По его словам, путаницу создает номер телефона 14410, отображенный на автомобилях МуПо, который у людей может ассоциироваться с номером экстренной помощи 112, пишет rus.err.ee. "Если люди начнут звонить на номер 14410 с запросами экстренной помощи, последствия этого могут быть жизненно критичными", - сказал вице-канцлер МВД.

По мнению Кюйта, Департаменту полиции и погранохраны (ДПП) следует обсудить эту проблему с таллиннской горуправой.

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