МВД: визуальное сходство автомобилей МуПо и полиции может быть опасным
10 октября 2017 г., 17:47
Новый дизайн служебных автомобилей таллиннской Муниципальной полиции (МуПо), напоминающий обычные полицейские автомобили, может вводить в заблуждение граждан и несет в себе потенциальную опасность, считает вице-канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Райво Кюйт.
По его словам, путаницу создает номер телефона 14410, отображенный на автомобилях МуПо, который у людей может ассоциироваться с номером экстренной помощи 112, пишет rus.err.ee. "Если люди начнут звонить на номер 14410 с запросами экстренной помощи, последствия этого могут быть жизненно критичными", - сказал вице-канцлер МВД.
По мнению Кюйта, Департаменту полиции и погранохраны (ДПП) следует обсудить эту проблему с таллиннской горуправой.