МВД: визуальное сходство автомобилей МуПо и полиции может быть опасным

По его словам, путаницу создает номер телефона 14410, отображенный на автомобилях МуПо, который у людей может ассоциироваться с номером экстренной помощи 112, пишет rus.err.ee. "Если люди начнут звонить на номер 14410 с запросами экстренной помощи, последствия этого могут быть жизненно критичными", - сказал вице-канцлер МВД.

По мнению Кюйта, Департаменту полиции и погранохраны (ДПП) следует обсудить эту проблему с таллиннской горуправой.