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Видео: за кого голосуют жители Ласнамяэ?

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Пришедшие на избирательный участок в Lasnamäe Cetnrum люди, которые согласились на камеру озвучить свой выбор, в основном поддерживают Центристскую партию.

Согласно последним исследованиям, на муниципальных выборах в Таллинне победит Центристская партия, хотя и не с таким перевесом голосов, как раньше. Результаты исследования показывают, что часть голосов у них заберет союз Сависаара и «Деловой Таллинн».

Postimees сегодня отправился на избирательный участок в Lasnamäe Cetnrum, чтобы узнать, за кого отдают свои голоса жители Ласнамяэ.

Смотрите видео!

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