Видео: за кого голосуют жители Ласнамяэ?2
10 октября 2017 г., 18:18
Пришедшие на избирательный участок в Lasnamäe Cetnrum люди, которые согласились на камеру озвучить свой выбор, в основном поддерживают Центристскую партию.
Согласно последним исследованиям, на муниципальных выборах в Таллинне победит Центристская партия, хотя и не с таким перевесом голосов, как раньше. Результаты исследования показывают, что часть голосов у них заберет союз Сависаара и «Деловой Таллинн».
Postimees сегодня отправился на избирательный участок в Lasnamäe Cetnrum, чтобы узнать, за кого отдают свои голоса жители Ласнамяэ.
Смотрите видео!