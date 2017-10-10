Видео: за кого голосуют жители Ласнамяэ?

Согласно последним исследованиям, на муниципальных выборах в Таллинне победит Центристская партия, хотя и не с таким перевесом голосов, как раньше. Результаты исследования показывают, что часть голосов у них заберет союз Сависаара и «Деловой Таллинн».

Postimees сегодня отправился на избирательный участок в Lasnamäe Cetnrum, чтобы узнать, за кого отдают свои голоса жители Ласнамяэ.

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