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Фото: самая плохая квартира в Хельсинки продается за 145 000 евро

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ФОТО: kiinteistomaailma.fi

Всеобщее внимание привлекла 29-метровая однокомнатная квартира в Хельсинки, которую выставили на сайте по продаже недвижимости. Журналисты описали ее как "самую плохую квартиру" в столице Финляндии.

Маклер, который занимается продажей горе-недвижимости, признался, что с квартирами в таком плохом состоянии он сталкивался всего несколько раз за свою практику. Последние годы жилье пустовало, а ремонт в нем не делался долгое время. Вся мебель там сохранилась с 50-х годов прошлого века, пишет Fontanka.fi.

Цена однушки составляет около 145 тысяч евро, что на 33 тысячи меньше, чем стоит средняя квартира площадью 29 кв. метров в том же районе.

Несмотря на плохое состояние, недвижимостью уже заинтересовались покупатели. Маклер в комментарии Helsingin Sanomat заверил, что ему поступило около ста звонков.

Еще фото квартиры можно посмотреть здесь.

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