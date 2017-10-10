Фото: самая плохая квартира в Хельсинки продается за 145 000 евро

Маклер, который занимается продажей горе-недвижимости, признался, что с квартирами в таком плохом состоянии он сталкивался всего несколько раз за свою практику. Последние годы жилье пустовало, а ремонт в нем не делался долгое время. Вся мебель там сохранилась с 50-х годов прошлого века, пишет Fontanka.fi.

Цена однушки составляет около 145 тысяч евро, что на 33 тысячи меньше, чем стоит средняя квартира площадью 29 кв. метров в том же районе.

Несмотря на плохое состояние, недвижимостью уже заинтересовались покупатели. Маклер в комментарии Helsingin Sanomat заверил, что ему поступило около ста звонков.

Еще фото квартиры можно посмотреть здесь.