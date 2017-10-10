Машина насмерть сбила ехавшего на велосипеде ребенка

Центр тревоги около 16.30 получил сообщение о тяжелом ДТП в Тартумаа в деревне Эрала на 9-м км дороги Тарту-Йыгева-Аравете-теэ. Лейтенант полиции Лыунаской префектуры Кайдо Исте сказал, что все обстоятельства ДТП еще выясняются, но, по предварительным данным, ребенок ехал на велосипеде по краю дороги, когда вдруг неожиданно повернул перед ехавшим позади автомобилем Volkswagen Multivan. Оба двигались со стороны Тарту в сторону Йыгева. У водителя машины не было времени, чтобы избежать столкновения. Полученные от удара машиной повреждения были настолько серьезными, что спасти жизнь девочки не удалось.

За рулем Volkswagen был 67-летний мужчина. Полиция установила, что он был трезв и у него есть водительские права. Во время ДТП на улице было светло и видимость была хорошей. ДТП произошло на участке, где разрешена скорость 90 км/ч.

Для выяснения обстоятельств ДТП полиция начала расследование.

В результате различных экспертиз будет выяснено в том числе, был ли велосипед ребенка технически исправен. На данный момент известно, что на ней не было шлема.