Верховный суд смягчил приговор осужденным за убийство Немцова

"Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам постановила: приговор Московского окружного военного суда изменить: исключить дополнительное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей каждому. В остальном приговор оставить без изменения", - огласил судья.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов и потерпевших.

Приговор военного суда вступил в законную силу.

После заседания адвокаты подтвердили свое намерение обратиться как в президиум Верховного суда, так и в Европейский суд по правам человека.

Приговор по "делу Немцова"

Коллегия присяжных 29 июня признала всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Немцова виновными и не заслуживающими снисхождения.

Московский окружной военный суд 13 июля на основании вердикта присяжных приговорил непосредственного исполнителя убийства Заура Дадаева к 20 годам колонии, Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, приговорили к 19 годам, а его брата Шадида - к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев, помогавший в подготовке преступления получил 11 лет.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

В заседании осужденные участвовали по видеотрансляция. В перерыве они смогли пообщаться с приехавшими родственниками. Также приставы не стали препятствовать общению Эскерханова с матерью с помощью громкой связи на телефоне. Бахаев записал видеообращение к своим детям, в котором призвал их не верить в его виновность.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.