Не для слабонервных: стеклянный мост начал трескаться под ногами туристов (видео)
10 октября 2017 г., 19:36
Стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте 1180 метров, начал трескаться под ногами туристов.
На кадрах видно, как гид туристической группы переходит на прозрачную часть моста, после чего на стекле появляются трещины и раздаются характерные звуки. Мужчина падает на колени и начинает кричать.
Однако в этот момент навстречу ему по тому же участку моста идет другой человек, который выглядит совершенно спокойным.
На самом деле с техническим состоянием сооружения все хорошо, но об этом знают не все. Местные чиновники извинились и объяснили, что это спецэффект, чтобы развлечь туристов.