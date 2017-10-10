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Не для слабонервных: стеклянный мост начал трескаться под ногами туристов (видео)

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ФОТО: скриншот

Стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте 1180 метров, начал трескаться под ногами туристов.

На кадрах видно, как гид туристической группы переходит на прозрачную часть моста, после чего на стекле появляются трещины и раздаются характерные звуки. Мужчина падает на колени и начинает кричать.

Однако в этот момент навстречу ему по тому же участку моста идет другой человек, который выглядит совершенно спокойным.

На самом деле с техническим состоянием сооружения все хорошо, но об этом знают не все. Местные чиновники извинились и объяснили, что это спецэффект, чтобы развлечь туристов.

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