Видео: в Эстонии стали переобучать и проверять навыки пожилых водителей
10 октября 2017 г., 19:58
Для пожилых водителей с большим стажем были организованы курсы, чтобы помочь им адаптироваться под современные реалии дорожного движения.
Например, в Пайде пожилые водители, которые водят машины уже 30 или даже 50 лет, уже посещают курсы , сообщает передача "Reporter".
Цель обучения помочь пожилым водителям быть в курсе нынешней ситуации в дорожном движении и, возможно, пересмотреть свои привычки.
Всем участникам минимум по 60 лет. В основном курсы посещают мужчины, но есть и пару женщин-водителей.
Новости TV3 сообщают, что курсы для регулярно водящих машину пожилых людей предлагаются бесплатно и они состоят из шести лекций и двух уроков вождения.