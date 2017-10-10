Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Видео: в Эстонии стали переобучать и проверять навыки пожилых водителей

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Для пожилых водителей с большим стажем были организованы курсы, чтобы помочь им адаптироваться под современные реалии дорожного движения.

Например, в Пайде пожилые водители, которые водят машины уже 30 или даже 50 лет, уже посещают курсы , сообщает передача "Reporter".

Цель обучения помочь пожилым водителям быть в курсе нынешней ситуации в дорожном движении и, возможно, пересмотреть свои привычки.

Всем участникам минимум по 60 лет. В основном курсы посещают мужчины, но есть и пару женщин-водителей.

Новости TV3 сообщают, что курсы для регулярно водящих машину пожилых людей предлагаются бесплатно и они состоят из шести лекций и двух уроков вождения.

Наверх