Стрельба в Лас-Вегасе: полиция представили новую версию

Ранее было известно, что Пэддок открыл огонь по зрителям около 22.08 воскресенье, 1 октября, по местному времени. По версии, которую полиция озвучивала ранее, после того, как были сделаны первые выстрелы, стрелка обнаружил охранник отеля Хесус Кампос: он попытался войти в номер, но был ранен через дверь.

Сейчас шериф сообщил, что охранник отреагировал не на выстрелы, а на открытую дверь номера и звуки дрели, которой Педдок сверлил стену соседнего номера. Когда Кампос подошел к его номеру, чтобы выяснить, что происходит, Педдок дал очередь в его сторону (было выпущено более 200 пуль), и это произошло примерно за 6 минут до того, как он открыл огонь по толпе.

После этого Пэддок открыл огонь уже непосредственно по толпе на концерте и поливал людей огнем из автоматического оружия в течение 11 минут. И только после этого полиция ворвалась в его номер.

Также сообщается, что, прежде чем начать расстреливать людей из окна, Педдок установил 2 камеры в коридоре отеля и 1 - в дверном глазке, чтобы заранее знать о приближении полиции. Как отмечается, он пользовался сверлом, о котором рассказал Кампос, именно для того, чтобы установить камеры.

Кроме установки камер стрелок также просверлил несколько отверстий и навесил решетку на дверь запасного выхода, которая вела на лестницу недалеко от его номера, чтобы полиция не смогла воспользоваться этим выходом.

Шериф также отметил, что стрелок целился не только в людей, но и в установленные на улице топливные баки, которые были видны из его окна, вероятно, чтобы одновременно вызвать пожар и увеличить число жертв.

По словам Ломбардо, Пэддок более 200 раз бывал в Лас-Вегасе и прекрасно знал этот город. Однако мотивы, по которым действовал убийца, до сих пор не установлены.