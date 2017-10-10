Тоом путают с Ивановой, а Ааса с Хельме: что на самом деле знают жители Ласнамяэ об эстонских политиках?

«Мне нравятся Яна Тоом и Ольга Иванова. Они хорошие, сильные, делают много хорошего для людей. Остальных я не знаю», - говорит одна русскоязычная избирательница.

«Radar» за несколько недель до выборов отправился в Lasnamäe Centrum, чтобы узнать, насколько хорошо жители Ласнамяэ знают местных политиков. Журналисты взяли фотографии Андруса Ансипа, Евгения Осиновского, Яны Тоом, Кристена Михала, Таави Ааса, Марта Хельме, Юри Ратаса, Ольги Ивановой и Виктории Ладынской, а потом попросили жителей Ласнамяэ сопоставить фотографии и имена политиков.

Яне Тоом, Марту Хельме и Виктории Ладынской предложили посмотреть и прокомментировать результаты эксперимента, которые сильно удивили политиков.

Почти все жители Ласнамяэ узнавали Андруса Ансипа. А вот других частенько путали между собой.

Яну Тоом чаще всего путали с Ольгой Ивановой, что для Тоом стало большим сюрпризом: «Не могла даже подумать, что меня могут перепутать с Ивановой».

Викторию Ладынскую удивило, что Евгения Осиновского причисляли к партии IRL, а ее на фотографии путали с Яной Тоом. Она также сказала, что этот эксперимент лишний раз доказывает, что политика и обычные люди находятся совершенно в разных плоскостях.

Хельме, в свою очередь, удивился, что его перепутали с исполняющим обязанности мэра Таллинна Таави Аасом.