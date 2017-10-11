Решение, получившее Нобелевскую премию, поможет честно распределять места в детсадах Эстонии

«У нас больше нет очереди в детский сад, поскольку места распределяются не после подачи заявлений, а на основании приоритетов», - сказал специалист по образованию волости Харку Маркус Матсару. В этом году волость собрала к концу февраля заявления от всех желающих, где родители составили рейтинг детских садов, которым отдают предпочтение, и использовала при распределении мест алгоритм, созданный эстонскими учеными.

При распределении мест учитывались возраст ребенка, ходят ли братья-сестры в тот же садик, а также то, насколько близко к дому расположено детское учреждение. «В случае трех-четырехлетних детей первую треть мест распределили по принципу: ходят ли в тот же садик брат или сестра. Также учитывали возраст брата-сестры, который ходит в сад», - объяснил Метсару.

В приоритете был ребенок, который мог бы как можно дольше ходить в один садик с братом-сестрой, то есть у которого разница в возрасте с братом-сестром минимальна.

Вторую треть мест распределили по принципу отдаленности сада от дома. И предпочтение было отдано детям, которые живут рядом с садиком. Последнюю треть мест распределили по возрасту детей, выбирая самых старших.

«В случае, если возможности выделить ребенку место в саду, который выбрали изначально его родители, не оказалось, место предлагали в учреждении, которое родители поставили в сравнительной таблице на второе место», - сказал чиновник волости Харку.

Честная и прозрачная система

Опыт волости Харку показывает, что 82 процента семей получили место именно в том саду, в котором хотели: «Я вижу, что алгоритм работает, и кажется, подходит родителям».

Если у родителей возникает вопрос, почему их наследник не получил место в саду, который они поставили на первое место, то это очень просто объяснить: «Всегда можно показать, что другие дети старше или живут ближе, поэтому именно они получили эти места».

Также теперь, если есть желание, родители могут изменить ходатайство о месте уже после подачи заявления, например, если они переехали из Табасалу в Раннамыйза: «Раньше заявление приносили и когда начинали распределять места, выяснялось, что семья переехала, а волость в известность не поставила».

То же решение волость Харку использовала при распределении мест в первых классах, и оно оправдало себя и здесь. «Это очень полезный рабочий инструмент», - сказал чиновник. Если раньше для распределения мест требовались дни, теперь это можно сделать в считанные минуты.

Интуитивный выбор

По словам Андре Вески, который в рабочей группе, финансируемой Норвегией и Министерством социальных дел, изучал алгоритмы, используемые при распределении мест в детских учреждениях, система, принятая в Харку, дает всем семьям лучший выбор места. Ученый, который в этом году защитил докторскую работу по данной теме в Таллиннском техническом университете, говорит, что такая модель распределения мест в школе широко распространена как в Великобритании, так и в США.