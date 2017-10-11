Решение, получившее Нобелевскую премию, поможет честно распределять места в детсадах Эстонии

Печать в свидетельстве о рождении нового гражданина мира еще не успела высохнуть, как свежеиспеченным родителям нужно бежать в детский сад, чтобы поставить своего ребенка в очередь, в противном случае он может остаться без места. Харьюская волость Харку взяла на вооружение программу, придуманную эстонскими учеными, которая поможет четырем из пяти семей отдать своего ребенка (детей) именно в тот садик, в который они хотят.
«У нас больше нет очереди в детский сад, поскольку места распределяются не после подачи заявлений, а на основании приоритетов», - сказал специалист по образованию волости Харку Маркус Матсару. В этом году волость собрала к концу февраля заявления от всех желающих, где родители составили рейтинг детских садов, которым отдают предпочтение, и использовала при распределении мест алгоритм, созданный эстонскими учеными.
При распределении мест учитывались возраст ребенка, ходят ли братья-сестры в тот же садик, а также то, насколько близко к дому расположено детское учреждение. «В случае трех-четырехлетних детей первую треть мест распределили по принципу: ходят ли в тот же садик брат или сестра. Также учитывали возраст брата-сестры, который ходит в сад», - объяснил Метсару.
В приоритете был ребенок, который мог бы как можно дольше ходить в один садик с братом-сестрой, то есть у которого разница в возрасте с братом-сестром минимальна.
Вторую треть мест распределили по принципу отдаленности сада от дома. И предпочтение было отдано детям, которые живут рядом с садиком. Последнюю треть мест распределили по возрасту детей, выбирая самых старших.
«В случае, если возможности выделить ребенку место в саду, который выбрали изначально его родители, не оказалось, место предлагали в учреждении, которое родители поставили в сравнительной таблице на второе место», - сказал чиновник волости Харку.
Честная и прозрачная система
Опыт волости Харку показывает, что 82 процента семей получили место именно в том саду, в котором хотели: «Я вижу, что алгоритм работает, и кажется, подходит родителям».
Если у родителей возникает вопрос, почему их наследник не получил место в саду, который они поставили на первое место, то это очень просто объяснить: «Всегда можно показать, что другие дети старше или живут ближе, поэтому именно они получили эти места».
Также теперь, если есть желание, родители могут изменить ходатайство о месте уже после подачи заявления, например, если они переехали из Табасалу в Раннамыйза: «Раньше заявление приносили и когда начинали распределять места, выяснялось, что семья переехала, а волость в известность не поставила».
То же решение волость Харку использовала при распределении мест в первых классах, и оно оправдало себя и здесь. «Это очень полезный рабочий инструмент», - сказал чиновник. Если раньше для распределения мест требовались дни, теперь это можно сделать в считанные минуты.
Интуитивный выбор
По словам Андре Вески, который в рабочей группе, финансируемой Норвегией и Министерством социальных дел, изучал алгоритмы, используемые при распределении мест в детских учреждениях, система, принятая в Харку, дает всем семьям лучший выбор места. Ученый, который в этом году защитил докторскую работу по данной теме в Таллиннском техническом университете, говорит, что такая модель распределения мест в школе широко распространена как в Великобритании, так и в США.
«Самая большая проблема при распределении мест в школах и детских садах в Эстонии сегодня заключается в том, что мы не знаем, куда родители на самом деле хотели бы отдать своего ребенка», - сказал Вески. Может быть, родители хотели бы отправить своего наследника в ближайшую школу или детский сад, но не решились об этом сказать, поскольку считали, что из-за большого количества желающих они не получат там места.
По словам Вески, сейчас родители сами должны выяснять, насколько большим спросом пользуется выбранная ими школа или детский сад: «В итоге решение принимается интуитивно, где можно было бы получить место».
В случае отложенного алгоритма родителям не нужно ломать себе голову над тем, насколько большой поток желающих хочет попасть в конкретную школу или детский сад: «Система гарантирует, что, если у тебя есть возможность туда попасть, то будет реализована и возможность».
На основании каких критериев распределять места, решает местное самоуправление. По словам Вески, часть данных чиновникам известна: «Они знают, где ты живешь, ходят ли твои другие дети сюда, и эти данные родителям вносить не нужно».
Задача родителей - составить на основе своих пожеланий список детских учреждений: «Я думаю, что в Таллинне достаточно списка из пяти-шести детских садов, школ, поскольку спрос в районах не настолько велик».
Алгоритм отложенного приема позволяет распределить детей по первому предпочтению, но этот список не остается таким. Если желающих больше, чем мест, тогда начинают сравнивать: может какой-то ребенок, например, живет ближе, чем другой. Тогда для второго ребенка начинают искать другое место: «И так проходят по детям, пока каждый не получит место».
Проблемы нынешней системы
Вески убежден, что алгоритм сильнее, чем система ARNO, которую до сих пор использовали во многих самоуправлениях. Он привел в пример Тарту, где два сада мог выбрать сам родитель, а два предложила ARNO.
«Весной 2015 года, когда мы общались с отделом образования Тарту, выяснилось, что половине семей не подошло место, предложенное ARNO, и они попытались найти другой сад», - сказал ученый.
Вески добавил, что распределение мест проходило бы лучше, если бы у родителей больше спрашивали об их предпочтениях и использовали эту информацию по методу отложенного приема. В этом случае родителям не пришлось бы самим обращаться в сады, поскольку места были бы уже заполнены, и лучшее уже было бы назначено.
«Тут часто возникает ситуация, когда на мой выбор влияют возможности других детей получить место в предпочитаемом детском саду. Если я позже откажусь от своего места, то другим семьям может быть очень сложно реализовать свои пожелания», - сказал он.
В ходе научного проекта общались с десятью самоуправлениями Эстонии: «Харку был одним из немногих, кто хотел изменить свою систему, и у них была хорошая возможность сделать это вместе с нами».
Хватит планировать школьную сеть
По оценке Вески, алгоритм не нужен самоуправлениям, где достаточно мест в детских садах, а также в случае, если два детских сада находятся на достаточном отдалении друг от друга. Если же слишком много семей хотят отдать своего ребенка в один и тот же сад, то алгоритм поможет при распределении мест, и получение места не будет зависеть от того, говорили родители с заведующей или нет. Распределение мест абсолютно прозрачно.
Также алгоритм поможет при планировании школьной сети: «Сейчас Департамент образования может предполагать, куда хотят отдать ребенка, но не знает реальных предпочтений».
Используя алгоритм, можно точно узнать, в какую школу хотели бы отдать своего ребенка родители, поскольку при такой системе им нет никакого смысла скрывать свои предпочтения. Он привел в пример район Каламая в Таллинне, где некоторые родители не указали в качестве предпочтения гимназию Густава Адольфа, поскольку были убеждены, что ребенок так и так туда не попадет.
«В случае такого алгоритма разумно указать школу, даже если вероятность туда не попасть очень велика. Нужно пробовать», - заверил Вески.
Алгоритм распределения мест
В 2012 году за исследование этого механизма Нобелевскую премию в области экономики получили Ллойд С.Шепли и Элвин Э. Рот. По инициативе последнего система была внедрена в США не только на рынке рабочей силы, но и, например, при распределении мест в школах.
Рот показал, что практический вопрос распределения имеет критическое значение в стабильности сочетания. В случае стабильного сочетания, семьям не нужно искать лучшее место на розничном рынке, поскольку лучшая для них возможность уже найдена. Шепли внес теоретический вклад, в числе прочего он показал, что стабильное сочетание всегда можно найти.
Источник: РМ