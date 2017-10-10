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В Эстонии на местных выборах проголосовали уже более 20 процентов избирателей

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ФОТО: Mihkel Maripuu

К вечеру вторника на проходящих в Эстонии местных выборах проголосовали уже более 20 процентов избирателей.

По состоянию на 20 часов вечера во вторник в голосовании приняли участие в общей сложности 223 651 человек, что составляет 20,3 процента общего количества лиц, имеющих право голоса. В интернете к нынешнему времени проголосовали 141 716 человек и на избирательных участках 81 935 человек. Об этом сообщила BNS Государственная служба по организации выборов.

За тот же промежуток времени четыре года назад на местных выборах свои голоса отдали 16,5 процента избирателей.

Круглосуточное электронное голосование прекращается в 18 часов 11 октября. Предварительное голосование на избирательных участках будет продолжаться до 20 часов 11 октября.

15 октября, в день выборов, голосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства.

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