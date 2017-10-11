Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: полиция оцепила здание в Тарту из-за угрозы взрыва

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Вчера поздно вечером поступило сообщение об угрозе взрыва в Тарту в бизнес-центре на улице Рийя, где расположена телестудия ERR.

До наступления 22 часов вечера саперы проверили здание на улице Рийя,24, поскольку поступило СМС-сообщение об угрозе взрыва.

Немного после 22.00 саперы закончили работу, поскольку никакой опасности не было обнаружено. Расследованием случившегося далее будет заниматься полиция.

Из-за угрозы взрыва полиция ограничила и дорожное движение: был закрыт участок дороги от перекрестка улицы Кастани до кинотеатра Ekraan.

Наверх