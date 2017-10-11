Фото: полиция оцепила здание в Тарту из-за угрозы взрыва

До наступления 22 часов вечера саперы проверили здание на улице Рийя,24, поскольку поступило СМС-сообщение об угрозе взрыва.

Немного после 22.00 саперы закончили работу, поскольку никакой опасности не было обнаружено. Расследованием случившегося далее будет заниматься полиция.

Из-за угрозы взрыва полиция ограничила и дорожное движение: был закрыт участок дороги от перекрестка улицы Кастани до кинотеатра Ekraan.