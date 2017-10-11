Фото: полиция оцепила здание в Тарту из-за угрозы взрыва
11 октября 2017 г., 06:51
Вчера поздно вечером поступило сообщение об угрозе взрыва в Тарту в бизнес-центре на улице Рийя, где расположена телестудия ERR.
До наступления 22 часов вечера саперы проверили здание на улице Рийя,24, поскольку поступило СМС-сообщение об угрозе взрыва.
Немного после 22.00 саперы закончили работу, поскольку никакой опасности не было обнаружено. Расследованием случившегося далее будет заниматься полиция.
Из-за угрозы взрыва полиция ограничила и дорожное движение: был закрыт участок дороги от перекрестка улицы Кастани до кинотеатра Ekraan.