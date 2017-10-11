Вышедшего из автобуса ребенка сбила машина

Вчера, 10 октября, около 14.20 в Йыгевамаа в волости Касепяя на 55-м км шоссе Аовере-Калласте-Омеду произошло ДТП. Вышедший из школьного автобуса 12-летний мальчик стал переходить проезжую часть перед автобусом и был сбит ехавшим навстречу автомобилем Volkswagen Kasten, за рулем которого был 56-летний мужчина.

Пострадавший ребенок был доставлен в клинику Тартуского университета.