Фото: Виллу Рейльян избежал тюрьмы, но должен выплатить 33 000 евро

Договор между сторонами еще должен подтвердить суд, который сообщит свое решение 19 октября.

Признанный сегодня виновным в посредничестве во взяточничестве Рейльян уже дважды наказывался в судебном порядке.

Защитник Рейльяна, присяжный адвокат Маргус Мугу сказал, что они остались довольным заключенным соглашением.

Для заключения договора Рейльян должен был давать показания против своего бывшего начальника, владельца Silikaat Grupp Велло Кунмана.

Во время совершения последнего преступления Рейльян отбывал испытательный срок, поэтому если бы сейчас суд признал его виновным, ему грозило бы реальное тюремное заключение.

В августе прокуратура запросила суд выделить обвинительный эпизод в отношении Рейльяна в отдельное делопроизводство для заключения договорного соглашения. Госпрокурор утверждает, что в обвинительном акте против Эдгара Сависаара, Виллу Рейльяна и Велло Кунмана по делу о взятке установлено, что строительство на принадлежащем дочери Кунмана объекте недвижимости на улице Сихи не соответствовало утвержденному проекту.

Согласно обвинению, экс-политик и бизнесмен договорились, что Рейльян передаст желание Кунмана получить разрешение на строительство тогдашнему столичному мэру. В обмен на помощь Кунман пообещал передать Центристской партии 20 000 евро.