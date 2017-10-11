Прогноз: скоро рынок недвижимости Эстонии захлестнет поток съемного жилья

«Наступил тот день, когда появление жилых домов для сдачи внаем в Эстонии стало фактом. Банк LHV известил об этом общественность через СМИ, однако еще больше проектов находятся в стадии подготовки теми предпринимателями, которые на ранней стадии строительства пресс-релизы не рассылают. Но все впереди, поскольку дома для сдачи внаем уже строятся, а еще больше их сейчас проектируется», - сообщил представитель Domus Kinnisvara Рауль Рейно в переданном BNS пресс-релизе.

По словам Рейно, рынок недвижимости создал благоприятные условия для строительства съемного жилья, поскольку спрос на него имеется и свободных капиталов в Эстонии как у предприятий, так и у фондов достаточно. «Те, кого эта тема интересует, очень скоро получат возможность широкого выбора», - пообещал Рейно.