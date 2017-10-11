Передовица Postimees: центристы должны сохранить пакт с Кремлем – для ясности

В начале это недели любопытное событие имело место в Латвии: мэр Риги Нил Ушаков, лидер партии «Сасканя» («Единство»), тамошнего аналога центристов, сообщил, что заключенный в 2009 году договор между его партией и российской путинской партии власти «Единая Россия» был аннулирован еще в 2016 году. Это замечательный политический шпагат: всего два месяца назад в эфире рижского муниципального телеканала один из ведущих «сасканьцев» Иварс Зариньш сказал, что договор с «ЕдРом» – это важнейший внешнеполитический договор для каждого латыша, сравнимый по весу с членством Латвии в НАТО. Следовательно, два месяца назад договор был еще в силе.

По мнению латвийских экспертов, так «Единство» меняет тактику в преддверии выборов в Сейм в октябре 2018 года, чтобы стать рукопожатной в глазах потенциальных партнеров и попасть в правительство. На последних двух выборах в Сейм «Единство» получало больше всего голосов, однако в глазах других партий «сасканьцы» – парии ввиду их симпатий к Кремлю, отчего коалиции создавались без них. Вероятно, политический процесс в Латвии пойдет по тому же сценарию и в будущем году; зубоскалы в латвийских соцсетях уже шутят о том, что Ушаков аннулировал договор с «ЕдРом», чтобы после выборов сразу заключить его вновь.

Сложно предполагать, что именно происходит у Ушакова в голове, однако, как и в случае с Путиным в РФ и Сависааром в Эстонии, сторонники Ушакова создали миф о хитреце, сравнимом с германо-скандинавским богом Локи: этот хитрец всех переиграет. Рано или поздно выясняется, что как сторонники, так и противники этих политиков считали их хитрее, чем они есть на самом деле.

Разумеется, взгляды эстонцев по итогам событий в Латвии обратились к местной сестринской партии «Единой России» и ее руководителям. Аналогий между партией Путина, «Единством» и Центристской партией и манерами их руководителей столько, что их нельзя считать совпадением. Договор о дружбе – это средство легитимизации среди русского избирателя, который живет с середины 2000-х живет в сфере влияния выстроенной РФ пропагандистской машины и поддерживает деятельность путинского режима. По аналогии с путинской Россией для самой дисциплинированной части электората Эстонии и Латвии сконструирован такой же миф, по которому «Единство» в Латвии и центристы в Эстонии защищают русскоязычное население от внутренних и внешних опасностей и окончательной победы зла и пришествия Антихриста.

Партия Ушакова решила аннулировать сотрудничество, внеся замешательство в стан латвийских экспертов, однако Центристская партия Эстонии могла бы и сохранить пакт с Кремлем – для ясности. Чтобы и дальше было ясно, кто есть кто.

Перевод с эстонского.