Видео: Дональд Трамп на приеме в Белом доме назвал Малкина монстром

После приветствий и комплиментов в адрес руководства клуба Трамп прошелся по игрокам, среди которых выделил ударный дуэт "пингвинов" в составе канадца Сидни Кросби и россиянина Евгения Малкина.

"Да он похож на баскетболиста! - изумился Трамп, подозвав к себе рослого "Евджения". - Большой парень, жесткий и сильный. Это - одна из голов двухголового монстра, как называют "Питтсбург". В сумме с Кросби он забил 77 голов. Это круто".

Напомним, что 31-летний Евгений Малкин является лучшим российским снайпером в истории Кубка Стэнли и первым россиянином, дважды завоевавшим титул лучшего бомбардира плей-офф НХЛ.

Президент США по традиции устраивает в своей резиденции ежегодные торжественные приемы для команд, побеждающих в главных спортивных лигах страны. "Питтсбург" второй год подряд стал чемпионом Национальной хоккейной лиги.

WATCH: @realDonaldTrump singles out Malkin, Kessel during White House visit, jokes that Phil's sister may be a better player than he is @nhl pic.twitter.com/EeDvwmMoH2