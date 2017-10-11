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Видео: Дональд Трамп на приеме в Белом доме назвал Малкина монстром

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ФОТО: USA TODAY Network/USA TODAY Sports/Sipa USA

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов клуба "Питтсбург Пингвинз" и поздравил их победой в розыгрыше Кубка Стэнли, пишет Newsru.

После приветствий и комплиментов в адрес руководства клуба Трамп прошелся по игрокам, среди которых выделил ударный дуэт "пингвинов" в составе канадца Сидни Кросби и россиянина Евгения Малкина.

"Да он похож на баскетболиста! - изумился Трамп, подозвав к себе рослого "Евджения". - Большой парень, жесткий и сильный. Это - одна из голов двухголового монстра, как называют "Питтсбург". В сумме с Кросби он забил 77 голов. Это круто".

Напомним, что 31-летний Евгений Малкин является лучшим российским снайпером в истории Кубка Стэнли и первым россиянином, дважды завоевавшим титул лучшего бомбардира плей-офф НХЛ.

Президент США по традиции устраивает в своей резиденции ежегодные торжественные приемы для команд, побеждающих в главных спортивных лигах страны. "Питтсбург" второй год подряд стал чемпионом Национальной хоккейной лиги.

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