Эстонские города попали в международную базу данных террористических атак

Помимо взрыва автомобиля в центре Таллинна в декабре 2015, в базе зафиксирован поджог центра для беженцев в Вао в сентябре 2015 года, взрыв самодельного устройства в феврале 2012 года в Афганистане, в результате которого пострадал эстонский солдат, сообщает портал Rus.err.ee.

Есть в списке и нападение в ноябре 2011 года Карена Драмбяна на Министерство обороны, в результате которого нападавшего застрелили, а также убийство в марте 2001 года издателя газеты "Эстония" Виталия Хаитова.

Перечислены в этом списке и инциденты в Йыхви в феврале 1996 года, в Нарве - в сентябре 1995 года и в Нарва-Йыэсуу - в августе 1994 года. Что произошло в этих городах Северо-Востока, не указано.