Дело о масштабной краже топлива пылится на полке

Лето 2016 года, шахта «Эстония» в Вяйке-Пунгерья. Работник Eesti Energia со стажем и ида-вирумааский спортсмен-любитель Олег (имя изменено – Р.Б.) на заправке Jetoil, расположенной на закрытой территории шахты, заливает полный автомобиль-цистерну.

Счетчик заправки показывает, что в бак перетекло 5000 литров топлива. Олег на грузовой машине едет прямо на шахту, находящуюся в десятках метров под землей, где залитое в цистерну топливо попадает в баки работающих длинные смены шахтерских машин. Это повседневная рутина шахты «Эстония», и в этот раз все выглядит как всегда.

Но поднявшись на поверхность, Олег отправляет своему коллеге-тезке SMS, в котором написана цифра – 0,2. А еще там написано, что из-за отпуска, который вот-вот начнется, он хочет получить деньги как можно скорее. В этот момент к нему подходят работники внутреннего контроля Eesti Energia и просят Олега пройти с ними.

Дальнейший разговор подтверждает подозрения внутреннего контроля: на шахте «Эстония» уже давно за спиной работодателя ведется организованная кража топлива. Некоторое время назад в ходе внутреннего расследования на поверхности земли был обнаружен незаконный кран у действующей заправки, который направлял часть топлива, которым заправляются, обратно в емкость.

По счетчикам, из 5000 литров заправленных на Jetoil, 200 вернулись на заправку. Это и есть объяснение той загадочной цифры из SMS – 0,2. В том же телефоне были найдены и другие аналогичные SMS. По заверениям Олега, за каждый литр украденного топлива он получал 30 центов чистой прибыли, что приносило в месяц от 1500 до 2000 дополнительного заработка.

Уже тогда внутренний контроль знал, что кроме Олега в преступной схеме участвовали еще несколько водителей баков на шахте. Поскольку в месяц на шахте использовали до 200 000 литров топлива, Eesti Energia платила минимум по 5000 евро за топливо, которое до нее не доходило.

В ходе беседы появилось и шокирующая информация: такая система кражи топлива работала на шахте в течение как минимум последних десяти лет. По самым скромным подсчетам, это означало, что государственной фирме нанесен ущерб в полмиллиона евро.

Поскольку кража была организованной, речь пошла об организованном же сообществе. 30 августа 2016 года Eesti Energia подала заявление в прокуратуру. Местный уголовный розыск был воодушевлен – они только что доказали кражу сырья, организованную рабочими на силламяэском законе Silmet, и увидели перспективу объединить это дело с кражей топлива на шахте «Эстония».

Сыщикам было известно имя бригадира, который организовал выплату денег водителям заправщиков. Также знали о предполагаемой ключевой фигуре этого мошенничества. Имелись подозрения, что за ниточки дергает державшй заправочную станцию в Йыхви Андрей, жена которого работала на той же шахте «Эстония».

И хотя задействованные в преступлении заправки получали топливо от фирмы Jetoil, всем делом заправлял, скорее всего, этот топливный бизнесмен. Каким-то образом он смог установить на заправке возвратный кран и шланг.