Дело о масштабной краже топлива пылится на полке

Вируская окружная прокуратура уже в течение года безуспешно расследует кражу топлива на принадлежащей Eesti Energia шахте «Эстония», предположительно длившуюся в течение десяти лет. С госпредприятия, вероятно, украли миллионы литров топлива.
Лето 2016 года, шахта «Эстония» в Вяйке-Пунгерья. Работник Eesti Energia со стажем и ида-вирумааский спортсмен-любитель Олег (имя изменено – Р.Б.) на заправке Jetoil, расположенной на закрытой территории шахты, заливает полный автомобиль-цистерну.
Счетчик заправки показывает, что в бак перетекло 5000 литров топлива. Олег на грузовой машине едет прямо на шахту, находящуюся в десятках метров под землей, где залитое в цистерну топливо попадает в баки работающих длинные смены шахтерских машин. Это повседневная рутина шахты «Эстония», и в этот раз все выглядит как всегда.
Но поднявшись на поверхность, Олег отправляет своему коллеге-тезке SMS, в котором написана цифра – 0,2. А еще там написано, что из-за отпуска, который вот-вот начнется, он хочет получить деньги как можно скорее. В этот момент к нему подходят работники внутреннего контроля Eesti Energia и просят Олега пройти с ними.
Дальнейший разговор подтверждает подозрения внутреннего контроля: на шахте «Эстония» уже давно за спиной работодателя ведется организованная кража топлива. Некоторое время назад в ходе внутреннего расследования на поверхности земли был обнаружен незаконный кран у действующей заправки, который направлял часть топлива, которым заправляются, обратно в емкость.
По счетчикам, из 5000 литров заправленных на Jetoil, 200 вернулись на заправку. Это и есть объяснение той загадочной цифры из SMS – 0,2. В том же телефоне были найдены и другие аналогичные SMS. По заверениям Олега, за каждый литр украденного топлива он получал 30 центов чистой прибыли, что приносило в месяц от 1500 до 2000 дополнительного заработка.
Уже тогда внутренний контроль знал, что кроме Олега в преступной схеме участвовали еще несколько водителей баков на шахте. Поскольку в месяц на шахте использовали до 200 000 литров топлива, Eesti Energia платила минимум по 5000 евро за топливо, которое до нее не доходило.
В ходе беседы появилось и шокирующая информация: такая система кражи топлива работала на шахте в течение как минимум последних десяти лет. По самым скромным подсчетам, это означало, что государственной фирме нанесен ущерб в полмиллиона евро.
Поскольку кража была организованной, речь пошла об организованном же сообществе. 30 августа 2016 года Eesti Energia подала заявление в прокуратуру. Местный уголовный розыск был воодушевлен – они только что доказали кражу сырья, организованную рабочими на силламяэском законе Silmet, и увидели перспективу объединить это дело с кражей топлива на шахте «Эстония».
Сыщикам было известно имя бригадира, который организовал выплату денег водителям заправщиков. Также знали о предполагаемой ключевой фигуре этого мошенничества. Имелись подозрения, что за ниточки дергает державшй заправочную станцию в Йыхви Андрей, жена которого работала на той же шахте «Эстония».
И хотя задействованные в преступлении заправки получали топливо от фирмы Jetoil, всем делом заправлял, скорее всего, этот топливный бизнесмен. Каким-то образом он смог установить на заправке возвратный кран и шланг.
Обратный поток топлива не мог пойти случайно, поскольку для того, чтобы он возник, процесс должен был запустить водитель цистерны. Это же подтверждают и многочисленные записи с камер слежения на заправках. Каким образом этот незаконный кран не заметили многократно проверявшие заправку инспекторы, остается вопросом без ответа.
Эта история была весьма увлекательной, и имелись шансы на разоблачение всего преступного сообщества, кроме того, Eesti Energia не стала увольнять работников, которые, как оказалось, были с этим связаны. Это было сделано для того, чтобы следственные органы могли спокойно собрать доказательства, поэтому ворам позволили спокойно работать.
Уголовное дело взял в свои руки прокурор по особым делам и казалось, что все идет просто замечательно. Но очень быстро следствие оказалось в тупике. Сначала на новую должность ушел прокурор, и дело было передано другому прокурору, который из-за загруженности несколько месяцев не мог даже просмотреть материалы дела. После этого произошли перестановки в руководстве уголовного розыска Идаской префектуры. Перспективнейшее дело по сути оказалось на полке.
Когда Postimees попытался узнать о ходе следствия в прокуратуре, пресс-секретарь прислал письменный ответ: «Для выяснения обстоятельств дела возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В данный момент дело находится на досудебном расследовании».
Слово «мошенничество» означает то, что преступление, поначалу квалифицированное как серьезное, теперь превратилось во второстепенное. Участвовавшие в мошенничестве работники продолжают трудиться в Eesti Energia. А топлива на шахте «Эстония» каждый месяц стало уходить на тысячи литров меньше.
КОММЕНТАРИЙ
Карел Кууск, руководитель пресс-службы Eesti Energia
По делу, о котором вы спрашиваете, насколько нам известно, сейчас ведется уголовное расследование, поэтому Eesti Energia не может вдаваться в детали. Мы можем подтвердить, что обратились с заявлением о краже топлива в полицию 30 августа 2016 года. Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы следствие принесло результат.
Насколько нам известно, подозрений в этом деле никому предъявлено не было. Если кому-то из работников Eesti Energia в рамках уголовного дела будет предъявлено подозрение, связанное с его работой, трудовые отношения с этим человеком будут прекращены.