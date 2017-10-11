Крушение «Ту-154» под Смоленском: в прокуратуру Польши переданы материалы против Туска

Министерство национальной обороны Польши передало в прокуратуру страны дополнительные материалы к заявлению от марта 2017 года на председателя Евросовета и бывшего премьера республики Дональда Туска. Ранее сообщалось, что политика подозревают в том, что он в ущерб польской стороне заключил соглашение о проведении в России ремонта президентского самолета «Ту-154», который впоследствии разбился под Смоленском в 2010 году. Теперь бывшего премьера также обвиняют в том, что после катастрофы он пренебрег польско-российским соглашением от 1993 года, которое предоставило бы сторонам равные права в расследовании трагедии, передает NEWSru.
В сообщении от 10 октября на сайте польского Минобороны говорится, что совершенное Туском преступление против Польши заключалось в «отходе от польско-российского соглашения 1993 года, гарантирующего Польше равные права, и заключении соглашения с Российской Федерацией о расследовании смоленской катастрофы, опираясь на приложение 13 Чикагской конвенции».
Направленные в прокуратуру дополнительные материалы включают информацию о трех телефонных переговорах 10 апреля 2010 года (в день катастрофы - прим. NEWSru.com), которые Туск проводил с находившимся тогда в должности премьер-министра РФ Владимиром Путиным и занимавшим пост президента РФ Дмитрием Медведевым. В документах указаны лица, сопровождавшие переговоры и знавшие о них.
Также материалы содержат хронологию решений о том, как расследовать катастрофу, которые принимал Туск, занимавший тогда пост министра обороны Польши Богдан Клих, который, «вопреки законной обязанности, до 15 апреля 2010 года не созывал государственную комиссию по расследованию авиапроисшествий, препятствуя законным действиям польских специалистов в Смоленске, министр инфраструктуры Цезарий Грабарчик, который способствовал проведению расследования в соответствии с приложением 13, Эдмунд Клих, который, будучи председателем государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, получил из рук премьер-министра России Владимира Путина должность члена в российской комиссии [по расследованию катастрофы]».
Кроме того, Министерство обороны Польши передало в прокуратуру отчеты, отправленные из Смоленска начальником инспекции Минобороны по вопросам безопасности полетов министру обороны Клиху, а также заключения и юридические экспертизы относительно метода расследования катастрофы, сделанные занимавшим должность замглавы правительственной комиссии Польши, выяснявшей причины трагедии под Смоленском, полковником Мирославом Гроховским.
Как пояснили в Минобороны Польши, после катастрофы было необходимо использовать Соглашение между Министерством национальной обороны Республики Польша и Министерством обороны РФ о взаимных принципах движени военных самолетов Польши и России в воздушном пространстве обеих стран от 14 декабря 1993 года.
В статье 11 этого документа говорится: «Выяснение обстоятельств авиационных происшествий, аварий и катастроф, вызванных польскими военными самолетами в воздушном пространстве РФ или российскими военным самолетами в воздушном пространстве Республики Польша, будет проводиться совместно компетентными польскими и российскими властями. В то же время стороны будут предоставлять доступ к необходимым документам в соответствии с применяемыми правилами защиты государственной тайны».
В ведомстве отметили, что двустороннее соглашение гарантировало равенство сторон и сотрудничество в расследовании причин катастрофы. Со стороны Польши соответствующей компетенцией обладала Комиссия по расследованию авиационных происшествий, которая должна была сотрудничать с соответствующим органом в России. Документ гарантировал совместный доступ к документам, и в случае его применения помог бы избежать отказа в ответ на запрос Польши о предоставлении вещественных доказательств. Но отказ от применения соглашения дал России центральную роль в расследовании катастрофы.
При этом, согласно польскому законодательству, лицами, которые могут брать на себя исполнение международных обязательств, являются президент (погиб в катастрофе под Смоленском - прим. NEWSru.com), премьер-министр и министр иностранных дел. Как отметили в Минобороны Польши, приведенные ведомством факты указывают на то, что решение о ходе расследования было принято уже в первые дни после катастрофы, возможно даже 10 апреля 2010 года, без необходимого анализа законодательства с учетом интересов Польши. Причем в принятии решения участвовали Туск, Богдан Клих, Эдмунд Клих и Грабаржик.
В марте стало известно, что заявление в прокуратуру на Туска подала Служба военной контрразведки Польши. Как рассказал тогда министр обороны страны Антоний Мацеревич, бывшего премьера подозревают в нарушениях во время тендера на ремонт президентского самолета «Ту-154», разбившегося под Смоленском.
Глава Минобороны Польши пояснил, что речь идет о контракте на техобслуживание лайнера, которое в итоге проводилось в 2009 году в России. «Сделка была от начала до конца установлена, и друг Владимира Путина Олег Дерипаска заранее знал, что его компания («Авиакор» - прим. NEWSru.com) будет ремонтировать самолет, на котором летает польский президент», - рассказал Мацеревич.
Также в середине марта этого года польская прокуратура вызвала Туска на допрос как свидетеля по делу против бывших сотрудников польской Службы военной контрразведки, обвиняемых в контактах с российским ФСБ без соответствующего поручения в 2010 году. Предположительно, речь идет о заключенном в апреле 2010 года после авиакатастрофы президентского «Ту-154М» соглашении между СВК и ФСБ, касающемся взаимодействия сторон в борьбе с различными угрозами.
Кроме того, в октябре 2016 года Мацеревич уличил Туска в том, что в день авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года тот тайно встретился с Путиным, занимавшим тогда должность премьер-министра РФ, и Дмитрием Медведевым, находившимся на посту президента России. У Польши есть видеозапись этой встречи.
Мацеревич утверждал, что Туск никому не говорил об этой встрече. Также, по его словам, российская сторона тогда представила польскому премьеру версию катастрофы, не соответствовавшую выводам, озвученным позже Межгосударственным авиационным комитетом и комиссией экс-министра внутренних дел Польши Ежи Миллера.
Авиакатастрофа «Ту-154» под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года. В итоге погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Делегация высокопоставленных лиц летела на траурные мероприятия в Катыни. Расследование вели как российская, так и польская сторона.
В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера пришла к выводу, что причиной катастрофы было снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг. Также в докладе комиссии среди причин крушения были упомянуты ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.
С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость». После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав новую комиссию по расследованию катастрофы. Ярослав Качиньский называет Туска ответственным за крушение «Ту-154» под Смоленском.