Крушение «Ту-154» под Смоленском: в прокуратуру Польши переданы материалы против Туска

В сообщении от 10 октября на сайте польского Минобороны говорится, что совершенное Туском преступление против Польши заключалось в «отходе от польско-российского соглашения 1993 года, гарантирующего Польше равные права, и заключении соглашения с Российской Федерацией о расследовании смоленской катастрофы, опираясь на приложение 13 Чикагской конвенции».

Направленные в прокуратуру дополнительные материалы включают информацию о трех телефонных переговорах 10 апреля 2010 года (в день катастрофы - прим. NEWSru.com), которые Туск проводил с находившимся тогда в должности премьер-министра РФ Владимиром Путиным и занимавшим пост президента РФ Дмитрием Медведевым. В документах указаны лица, сопровождавшие переговоры и знавшие о них.

Также материалы содержат хронологию решений о том, как расследовать катастрофу, которые принимал Туск, занимавший тогда пост министра обороны Польши Богдан Клих, который, «вопреки законной обязанности, до 15 апреля 2010 года не созывал государственную комиссию по расследованию авиапроисшествий, препятствуя законным действиям польских специалистов в Смоленске, министр инфраструктуры Цезарий Грабарчик, который способствовал проведению расследования в соответствии с приложением 13, Эдмунд Клих, который, будучи председателем государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, получил из рук премьер-министра России Владимира Путина должность члена в российской комиссии [по расследованию катастрофы]».

Кроме того, Министерство обороны Польши передало в прокуратуру отчеты, отправленные из Смоленска начальником инспекции Минобороны по вопросам безопасности полетов министру обороны Клиху, а также заключения и юридические экспертизы относительно метода расследования катастрофы, сделанные занимавшим должность замглавы правительственной комиссии Польши, выяснявшей причины трагедии под Смоленском, полковником Мирославом Гроховским.

Как пояснили в Минобороны Польши, после катастрофы было необходимо использовать Соглашение между Министерством национальной обороны Республики Польша и Министерством обороны РФ о взаимных принципах движени военных самолетов Польши и России в воздушном пространстве обеих стран от 14 декабря 1993 года.

В статье 11 этого документа говорится: «Выяснение обстоятельств авиационных происшествий, аварий и катастроф, вызванных польскими военными самолетами в воздушном пространстве РФ или российскими военным самолетами в воздушном пространстве Республики Польша, будет проводиться совместно компетентными польскими и российскими властями. В то же время стороны будут предоставлять доступ к необходимым документам в соответствии с применяемыми правилами защиты государственной тайны».

В ведомстве отметили, что двустороннее соглашение гарантировало равенство сторон и сотрудничество в расследовании причин катастрофы. Со стороны Польши соответствующей компетенцией обладала Комиссия по расследованию авиационных происшествий, которая должна была сотрудничать с соответствующим органом в России. Документ гарантировал совместный доступ к документам, и в случае его применения помог бы избежать отказа в ответ на запрос Польши о предоставлении вещественных доказательств. Но отказ от применения соглашения дал России центральную роль в расследовании катастрофы.

При этом, согласно польскому законодательству, лицами, которые могут брать на себя исполнение международных обязательств, являются президент (погиб в катастрофе под Смоленском - прим. NEWSru.com), премьер-министр и министр иностранных дел. Как отметили в Минобороны Польши, приведенные ведомством факты указывают на то, что решение о ходе расследования было принято уже в первые дни после катастрофы, возможно даже 10 апреля 2010 года, без необходимого анализа законодательства с учетом интересов Польши. Причем в принятии решения участвовали Туск, Богдан Клих, Эдмунд Клих и Грабаржик.