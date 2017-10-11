Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Полицейские ведут розыск автомобиля, скрывшегося с места ДТП: нужна помощь очевидцев!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Полицейская машина. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Во вторник, 11 сентября, между 7.40 и 12.00 на парковке, расположенной на улице Харидузе в Нарве, был совершен наезд на автомобиль Volkswagen. Машина получила повреждения. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Для выяснения точных обстоятельств произошедшего полиция нуждается в помощи очевидцев. Их просят звонить по телефону Нарвского полицейского участка 357 6031 или писать по адресу электронной почты  ida.vihje@politsei.ee.

Наверх