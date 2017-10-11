Полицейские ведут розыск автомобиля, скрывшегося с места ДТП: нужна помощь очевидцев!
11 октября 2017 г., 13:55
Во вторник, 11 сентября, между 7.40 и 12.00 на парковке, расположенной на улице Харидузе в Нарве, был совершен наезд на автомобиль Volkswagen. Машина получила повреждения. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Для выяснения точных обстоятельств произошедшего полиция нуждается в помощи очевидцев. Их просят звонить по телефону Нарвского полицейского участка 357 6031 или писать по адресу электронной почты ida.vihje@politsei.ee.