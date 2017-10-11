Фото: цветы на обочине напоминают о погибшей в Тартумаа девятилетней девочке
11 октября 2017 г., 14:09
Во вторник вечером, 10 октября, в деревне Эрала (вблизи поселка Ляхте, Тартумаа) произошло трагическое ДТП, в результате которого автомобиль насмерть сбил девятилетнюю велосипедистку.
По предварительным данным, ребенок ехал на велосипеде по обочине дороги, когда вдруг неожиданно повернул перед ехавшим позади автомобилем Volkswagen Multivan. Оба двигались со стороны Тарту в сторону Йыгева. У водителя машины не было времени, чтобы избежать столкновения. Полученные от удара травмы оказались настолько серьезными, что спасти жизнь девочки не удалось.
Сегодня днем в память о погибшем ребенке на место трагедии были принесены цветы.