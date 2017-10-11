Фото: цветы на обочине напоминают о погибшей в Тартумаа девятилетней девочке

По предварительным данным, ребенок ехал на велосипеде по обочине дороги, когда вдруг неожиданно повернул перед ехавшим позади автомобилем Volkswagen Multivan. Оба двигались со стороны Тарту в сторону Йыгева. У водителя машины не было времени, чтобы избежать столкновения. Полученные от удара травмы оказались настолько серьезными, что спасти жизнь девочки не удалось.

Сегодня днем в память о погибшем ребенке на место трагедии были принесены цветы.