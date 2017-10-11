Берлин считает возможное провозглашение независимости Каталонии безответственным

Одностороннее провозглашение независимости Каталонии было бы безответственным, уверен министр иностранных дел РФ Зигмар Габриэль. "Наш общий европейский опыт свидетельствует о том, что сила Европы заключается в ее единстве и мире, которого удалось достичь за счет объединения Европы", - напомнил он в среду, 11 октября.

Одновременно он указал на то, что жители Каталонии расходятся во мнениях по проблеме независимости региона, о чем свидетельствуют последние акции протеста. "Решение можно найти только во время переговоров на основе принципа верховенства права и в рамках конституции Испании. Долгосрочным может быть только такое решение, которое поддерживают большинство испанцев и большинство каталонцев", - подчеркнул немецкий министр.

Брок предложил провести досрочные выборы

В свою очередь депутат Европарламента от немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Эльмар Брок предложил провести в Испании досрочные выборы. Возможно, премьер-министр этой страны Мариано Рахой объявит об этом уже 11 октября, предположил он.

Одновременно однопартиец канцлера ФРГ Ангелы Меркель допустил посредничество ЕС в конфликте Мадрида и Барселоны, при этом на переговорах речь должна идти только о расширении автономного статуса Каталонии. Однако если каталонская администрация будет настаивать на отделении от Испании, никто в ЕС не согласится посредничать на таких переговорах, добавил Брок.

"Хитрый ход"

Между тем министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис уверен, что речь главы барселонского Женералитата Карлеса Пучдемона, в которой он анонсировал провозглашение независимости Каталонии, была хитрым ходом, чтобы сказать одно, а сделать противоположное. Глава МИД Испании подчеркнул, что конституция страны не предполагает возможности проведения референдумов о независимости регионов. "Мы не можем согласиться с тем, что часть каталонцев принимают решения за всю Испанию", - добавил он.

Накануне депутаты каталонского парламента приняли документ о независимости республики. Помимо прочего, в нем сказано: "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства". Среди подписавших декларацию также был глава Каталонии Карлес Пучдемон. При этом, как заявил в интервью dpa представитель каталонского регионального правительства, речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.