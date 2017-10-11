Cборным России и Украины не позволят попасть в одну группу при жеребьевке Лиги наций

"Россия и Украина по итогам жеребьевки не попадут в одну группу. То же правило будет применено и к командам Армении и Азербайджана, если решения исполкома УЕФА будут действовать на момент проведения жеребьевки", - говорится в сообщении.

В среду был обнародован состав дивизионов нового турнира, который впервые пройдет в сезоне-2018/19. Его жеребьевка состоится 24 января 2018 года в Лозанне, пишет Newsru.com.

Сборные Украины и России попали во второй дивизион Лиги наций наряду с десятью другими командами - Австрии, Уэльса, Словакии, Ирландии, Швеции, Северной Ирландии, Дании, Боснии и Герцеговины, Чехии и Турции. Дюжину участников разделят на четыре группы по три команды, причем Россия и Украина точно не окажутся в одном трио.

Армения и Азербайджан попали в дивизион D и также будут искусственно разведены по разным группам, чтоб не проводить матчей между собой.

Всего в Лиге наций выступят 55 европейских сборных, которые, будучи поделенными на четыре дивизиона (A, B, C и D) будут проводить встречи с сентября по ноябрь 2018 года в традиционные даты игр сборных в международном футбольном календаре. Победители групп в дивизионе А выявят сильнейшего в Финале четырех. Худшие команды будут понижены в классе, их заменят лучшие представители из нижних дивизионов.

Победители групп в лиге В, куда попала сборная России, перейдут в лигу А следующего розыгрыша, а обладатели последних мест - в лигу С. Четыре лучшие команды из числа тех, кто не пробился на Евро-2020, по системе плей-офф разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Цель нового турнира - избавить сборные от товарищеских матчей, заменив их на официальные встречи с примерно равными по силе соперниками.