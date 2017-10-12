«Революция» сметет всех нас с лица земли

Непрерывный, невыносимый для слуха грохот. Актеры в алых балахонах барабанят киянками по деревянным доскам. Потом к дереву добавляется металл. И выкрики: «Революция! Революция! Революция!..»

Спектакль театра No99 «Революция» открывает проект «История века: совместный подарок театров Эстонии к столетию Эстонской Республики». Каждый спектакль – история одного десятилетия, начиная с 1910-1920 и заканчивая 2020-ми. В проекте участвуют 22 коллектива, временных периодов – двенадцать; пары для совместной работы и периоды были распределены по жребию. Но 22 пополам – 11, а чтобы охватить всю дюжину периодов, два театра должны были остаться без напарников. Открывающий цикл No99 – и завершающий его Русский театр. No99 работал над постановкой с зарубежными партнерами, Русский театр берет в соавторы школьников: на их представлении о завтрашнем и послезавтрашнем дне республики и будет строиться драматургия. Первый спектакль был показан в августе на острове Найссаар; заключительный выйдет в июле 2018 года. По спектаклю в месяц.

Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек

No99 – театр, органически неспособный выдавать аккуратненькое, выведенное по прописям сочинение на заданную тему. В этом его сила, его обаяние – и предмет ненависти консерваторов. Не тех, кто признает только традиционный театр психологического (более или менее) реализма: от неприятия чужой эстетики до требования уничтожить непохожего художника дистанция в несколько космических лет. Речь о совсем ином консерватизме. «ЕКRE, придя к власти, оставит No99 без государственного финансирования, а работники его будут уволены», – грозился совсем недавно один национал-озабоченный активист. Конечно, приход ЕКRE к власти – ненаучная фантастика: дай бог нашему теляти да волка съести, но какова злоба!

Причем активист, считающей Россию причиной всех бед маргинальной партии, по иронии судьбы буквально копирует тех российских квасных патриотов-активистов, которые в Фейсбуке пляшут на костях Серебренникова и предают анафеме «Матильду». Образ мысли тот же: «Их финансирует государство, а они... Лишить!» Паранойя не знает государственных границ.

«Революцию» поставили Эне-Лийз Семпер и Тийт Оясоо; тандем режиссера и сценографа здесь, как в подавляющем большинстве спектаклей, слитен и неделим, визуальный перфоманс создан в соавторстве. Но не только визуальный. Сегодняшний авангардный театр впитывает многие открытия немейнстримных театральных направлений и создает на их основе собственный театральный язык. Фундамент его сложён из этих открытий, но язык выразительных средств варьируется в зависимости от того, что требуется для конкретной постановки.

надо развивать культуру

которая сознательно противостоит правящей культуре

только то что

один человек осознает в полном одиночестве

поможет всем нам

Эти строки из поэмы Хассо Крулля «Метр и Деметр» звучат в спектакле – как его камертон.

Есть у революции начало, нет у революции конца

Семпер и Оясоо ставят спектакль не о каком-либо конкретном историческом периоде, а о самой сущности революции, ее философии.