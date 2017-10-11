Картина дня: автобус с детьми попал в ДТП, сообщения о подкупе избирателей и очередные автоугонщики из Литвы

Пятница, 13-е: предвыборный шабаш! Задай вопрос политику и получи приз!

В пятницу, 13-го Rus.Postimees пригласил на дебаты ведущих русскоязычных политиков Эстонии. Среди гостей: председатель и три вице-председателя партий, депутаты Рийгикогу и президент Ассоциации малых и средних предприятий Эстонии (EVEA). Читать далее...

Эстонские города попали в международную базу данных террористических атак

По информации из международной базы данных террористических атак Global Terrorism Database, в Эстонии с 1991 года произошло 18 инцидентов. Читать далее...

Решение, получившее Нобелевскую премию, поможет честно распределять места в детсадах

В Эстонии взяли на вооружение программу, придуманную эстонскими учеными, которая поможет четырем из пяти семей отдать своего ребенка (детей) именно в тот садик, в который они хотят. Читать далее...

Видео: полиция задержала очередных автоугонщиков из Литвы

В прошлую пятницу полиция в ходе спецоперации задержала четырех граждан Литвы, подозреваемых в совершении автокраж. Читать далее...

В полицию поступают сообщения о подкупе избирателей в Эстонии

В предвыборный период в Департамент полиции и погранохраны поступило несколько сообщений о возможных случаях покупки голосов избирателей в различных регионах Эстонии. Читать далее...

Удивленный читатель: что за порядки такие в Elektrilevi - электросчетчик их, а за проверку должен платить я?!

«Я клиент Eesti Energia. Недавно у меня возникло подозрение, что электросчетчик, установленный Elektrilevi, то есть дочерним предприятием Eesti Energia, считает неправильно. Дело в том, что заметно увеличилось потребление, причем в то время, когда никого не было дома. Я позвонил в службу обслуживания клиентов с просьбой прислать на место мастера и проверить исправность устройства». Читать далее...

Автобус с детьми столкнулся в Таллинне с автомобилем

Сегодня в 10.30 на перекрестке улиц Пярнамяэ и Мууга произошла авария, в которой столкнулись небольшой автобус, везший 20 детей на экскурсию, и легковой автомобиль. Читать далее...

У сети Lidl, похоже, новые планы на Ида-Вирумаа

Магазин торговой сети Lidl может вытеснить из центра Йыхви пустующее здание Дома культуры так называемой сталинской архитектуры. Йыхвиское волостное собрание в четверг планирует инициировать детальную планировку, предусматривающую снос старого ДК. Читать далее...

Угрозы взрыва во время теледебатов кандидатов в мэры

Неизвестный вчера вечером во время теледебатов кандидатов на пост мэра Тарту сообщил об угрозе взрыва в тартуской студии ETV. Полиция выясняет личность угрожавшего. Читать далее...

Теперь мы знаем, как будет выглядеть район вокруг Балтийского вокзала

Вчера жюри назвало победителя конкурса идей по преобразованию района Вана-Каламая и окрестностей Балтийского вокзала. Читать далее...

В Каталонии подписана декларация о независимости

Власти Каталонии подписали декларацию о независимости. Сделал это, в числе прочих, и глава мятежной автономии Карлес Пучдемон, который ранее во время выступления просил парламент отсрочить объявление независимости. Читать далее...

Сменился лидер российского криминального мира

Криминальные авторитеты России определились с тем, кто заменит арестованного по делу о вымогательстве Захария Калашова (Шакро Молодого) и будет управлять воровскими кланами вместо него. Читать далее...