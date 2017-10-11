В Эстонии работает все больше нелегальных мигрантов

В этом году за девять месяцев были выявлены 359 случая, когда лица из третьих стран работали в Эстонии без законного на то основания. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 128 случаев.

Во вторник сотрудники Департамент полиции и погранохраны и Налогово- таможенного департамента проверили рейд в Пярну, в ходе которого проверили три строительных объекта.

«На одном объекте работали четыре человека из-за пределов ЕС, у которых отсутствовало законное основание для работы в Эстонии. Они пытались уклониться от проверки. В отношении них было возбуждено дело о проступке. Трем из них было предписано добровольно покинуть зону Шенгена», - отметил руководитель бюро миграционного надзора Лыунаской префектуры Марго Петерс.